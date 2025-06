Escándalo: aseguran que Sofi Martínez «plantó» a Telefe con la cobertura del Mundial de clubes

Tras la polémica en Telefe por haber contratado a Lucila “La Tora” Villar para cubrir el Mundial de Clubes, Yanina Latorre reveló la razón detrás de la decisión del canal y sorprendió con una nueva controversia.

La conductora de Sálvese quien pueda (América TV) expuso que en realidad el canal quería a Sofía Martínez a cargo de la cobertura y que, tras problemas en su agenda, no pudo comprometerse del todo con los moviles, lo que generó una molestia con las autoridades de Telefe.

“La que iba a ser la protagonista del Mundial de Clubes contratada por Telefe como figura estelar para este año es Sofi Martínez. Está en Miami cubriéndolo. Ella se fue de ESPN, la contrataron, va a estar en el streaming de La Voz. Telefe apostó mucho por ella”, contó.

«De un día para otro apareció una cadena, DAZN, una aplicación británica de fútbol, le puso la guita en euros y Sofi les dijo ‘yo voy, pero no voy a estar tan disponibles para ustedes porque me pone más plata la plataforma’. Telefe quedó enfurecido y mandó a La Tora para que genere contenido», reveló.

Y explicó: «En el canal están muy ofendidos, porque apostaron por ella, le pagaron muy bien de hecho, la pusieron en La Voz y la mina les dijo ‘no voy a estar tan disponible'».

Según la información de la conductora, la periodista deportiva habría tenido problemas a la hora de tramitar su visa y que desde el canal hicieron hasta lo imposible para que ella la consiga, por lo que enojo con ella fue doble.

«Sofi en la Copa América no fue con visa de laburo, fue con visa de trabajo. Y ahora, para este laburo, Telefe y todos los canales te gestionan la visa de trabajo. Cuando ella fue a hacerla, se la denegaron, porque los americanos revisan todo, ella estuvo trabajando en la Copa América con una visa de turista», develó.

“Le denegaron la visa de trabajo y la de turista, ella un día estaba sin nada. Telefe le hizo todos los papeles, la ayudó. 9000 dólares salió levantar este muerto, la piba llegó y los cagó”, cerró.