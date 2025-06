El terrible accidente de Lío Pecoraro que lo dejó en «estado de shock»

Lío Pecoraro sufrió un terrible accidente en la vía pública que lo dejó en “estado de shock”, comprometiendo su brazo izquierdo. El conductor de Crónica TV mostró cómo quedó su cuerpo herido y agradeció a los médicos del sistema público que lo asistieron.

Según relató el periodista en su cuenta de Instagram, el accidente ocurrió el sábado pasado cuando, al finalizar su programa de televisión, se dirigió a Sarmiento 150 para asistir a un espectáculo en un día lluvioso.

“Al bajar del auto colocando mis piernas en la vereda, las baldosas totalmente lisas, resbaladizas, mojadas, gastadas, patinosas, automáticamente me resbalo y desplomo sobre la vereda. Caigo de costado, pegando con todo el lado izquierdo de mi brazo y cuerpo, literalmente desparramado en la vía pública. Sufrí un golpe enorme que me dejó literalmente en estado de shock, lo que me obligó con ayuda volver a tomarme otro vehículo e ir a mi casa”, contó en Instagram.

“Después de varios estudios, placa, resonancia, tomografía, se determinó el diagnóstico: una fractura de húmero proximal izquierda. Todo esto atendido con la precisión y profesionalismo del hospital público de clínicas. Me encuentro súper dolorido, con el brazo sin poder moverlo, con cabestrillo, debatiendo si me enyesan o no”, reveló.

Pecaro utilizó su plataforma pública para advertir la situación con respecto a las baldosas mojadas que le provocaron su accidente: “Cómo siempre voy para adelante, pero quería compartirlo porque tengo la posibilidad de hacerlo público y esto le puede pasar a muchísima gente que no tiene ni cámara ni micrófono para poder comunicarlo”.

En las imágenes que compartió el periodista en sus redes sociales, se puede ver su lado izquierdo lleno de moretones y con una gran inflamación.