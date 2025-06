El mundo reacciona al ataque de Israel a Irán: de la condena a exhortaciones a la paz

Distintos países reaccionaron en las últimas horas a los ataques de Israel contra Irán y el tenor de sus evaluaciones fue de la condena lisa y llana a las exhortaciones en favor de la paz.

China se opone a cualquier acción que infrinja la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán, y está en contra de la intensificación de los conflictos y la escalada de las tensiones, informó este viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Lin Jian.

Lin sostuvo, en una rueda de prensa diaria, que China está siguiendo de cerca el ataque de Israel a Irán y está profundamente preocupada por las posibles graves consecuencias de tales acciones.

La repentina nueva escalada de la situación regional no beneficia a ninguna de las partes, señaló el vocero, y agregó que China llama a las partes pertinentes a adoptar medidas que lleven a la paz y la estabilidad regional y evitar una mayor escalada de las tensiones.

Lin también indicó que China está dispuesta a desempeñar un papel constructivo para ayudar a aliviar la situación, según la agencia de noticias Xinhua.

Desde Arabia Saudita, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció “las flagrantes agresiones israelíes” contra un “país hermano”, “que socavan su soberanía y seguridad y constituye una violación flagrante de las leyes y normas internacionales”.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, formuló un llamado a la “moderación” de todas las partes y a evitar “una mayor escalada”, calificando la situación en Oriente Medio de “peligrosa”, de acuerdo con informaciones del sitio RFI.

El jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, instó a ambas partes a evitar “cualquier nueva escalada” que pudiera “desestabilizar toda la región”, al tiempo que destacó “el derecho de Israel a defenderse”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, pidió “moderación” y que “se movilicen todos los canales diplomáticos para rebajar tensiones”.

“Los informes sobre estos ataques son preocupantes, e instamos a todas las partes a dar un paso atrás y reducir urgentemente las tensiones. La escalada no sirve a nadie en la región”, declaró el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer.

Jordania, país fronterizo con Israel, aseguró que no autorizará ninguna violación de su espacio aéreo en caso de conflicto, siguió el sitio de la radio francesa. La autoridad nacional de aviación anunció el cierre de su espacio aéreo y la inmovilización en tierra de todos los aviones como precaución.

El sultanato de Omán, que actúa como mediador entre Estados Unidos e Irán en sus conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán, calificó el ataque israelí de “peligrosa escalada”, “que amenaza con excluir soluciones diplomáticas y poner en peligro la seguridad y la estabilidad de la región”, según la agencia de prensa oficial.

La cancillería de Rusia denunció los ataques de Israel, que calificó de “inaceptables”, y afirmó que Irán no había hecho nada para provocarlos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela denunció “un acto de guerra que se suma al largo historial de crímenes del régimen” del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, concluyó la enumeración de RFI.