Conflicto pesquero: Cereseto advirtió sobre un colapso económico si no cambia el escenario

El empresario Raúl Cereseto, referente de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh), se refirió a la crítica situación que atraviesa el sector pesquero en general, en el marco del conflicto que mantiene paralizada la zafra de langostino en aguas nacionales desde marzo. Si bien aclaró que representa a otro segmento de la actividad, sostuvo que el parate “ya afecta a toda la ciudad”.

“En Madryn se siente especialmente, es uno de los lugares donde más foco uno puede ver del conflicto”, afirmó. Según explicó, la pesca es una actividad de alto impacto en la economía local y el freno prolongado no solo golpea a los empresarios o trabajadores directos, sino al conjunto del entramado comercial y social de la ciudad. “La gente consume mucha parte del ingreso que genera la actividad, va a remuneraciones, y esas remuneraciones van a consumo. La ciudad lo siente”, planteó.

Cereseto también hizo foco en la pérdida de competitividad frente al mercado internacional. En ese sentido, detalló que el langostino salvaje que se produce en la región compite de manera desventajosa con el vannamei, un crustáceo de criadero que se produce masivamente en Ecuador. “Lo más doloroso es ver que en góndolas de supermercados europeos, el langostino argentino aparece al mismo precio que el de criadero. Nosotros tenemos un producto estrella, pero el cliente no lo percibe”, lamentó.

Además, señaló que el problema no radica en la falta de demanda, sino en que el precio que el mercado paga no cubre los costos de producción locales. “Si querés vender a 6.20 o 6.30 dólares, que es lo que te da una mínima rentabilidad, no colocás el producto. A 5.50 lo vendés todo, pero perdés plata”, explicó.

En ese contexto, cuestionó la falta de respuesta concreta del gobierno nacional. Si bien valoró la predisposición del actual subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, fue crítico con la postura general del Ejecutivo. “A la pesca se la trató con indiferencia, mientras que a otras economías regionales como la lechera, la automotriz o el agro les suspendieron o redujeron retenciones. A nosotros nos dijeron: manéjense”, remarcó.

También se refirió a la situación de los trabajadores, muchos de los cuales llevan meses sin poder embarcarse. “No todos los marineros están en relación de dependencia ni cobran el ingreso garantizado. Hay mucho jornalero que solo trabaja en temporada. Y ese ingreso garantizado tampoco alcanza para sostener a una familia”, advirtió.

Cereseto insistió en la necesidad de avanzar con una mesa de diálogo real que incluya a todos los sectores: empresarios, gremios y gobierno. “No alcanza con escuchar. Hay que tomar decisiones. Lo que no están entendiendo es lo que puede pasar si esto se sigue estirando en el tiempo”, alertó.

Por último, admitió que si bien hoy el gobierno nacional ofrece previsibilidad, el escenario sigue siendo adverso. “Las reglas de juego están claras, pero no son las mejores. Hoy sabés que hasta 2027 no van a cambiar las variables macro. Pero con un dólar de exportación a 1.170 y todos los costos ajustados por inflación, te están empujando al borde del abismo, hay un 100% de diferencia”, concluyó.