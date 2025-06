Anthony Guzmán brilló con knock-out en el Main Event en Buenos Aires y disputará la final del IKC Argentina de kick boxing

El peleador del Gym Fight Club de Comodoro Rivadavia, Anthony Guzmán, se impuso en el Main Event en Buenos Aires por knock-out en la semifinal ante Cristian Aldeco.

La final por el título IKC Argentina será en agosto, y su rival será Yoel Dorado, que ganó la otra semi también por la vía rápida.

El dominicano radicado en Comodoro, sumó un nuevo triunfo

Anthony Guzmán, peleador dominicano de kickboxing radicado en Comodoro Rivadavia consiguió una brillante victoria por Knock-out en el XIX Main Event realizado en el Microestadio del Club Huracán de Parque Patricios (Buenos Aires), en la semifinal por el título IKC Argentina ante Cristian Aldeco.

El kickboxer del Gym Fight Club, a las órdenes de su técnico Darío Achaval, ganó por la vía rápida pasado el minuto del primer round, luego de una primera cuenta tras un buen kick y una serie de manos muy potentes. El juez Arce realizó la cuenta y luego una gran patada y otra serie de manos espectaculares dieron por finalizado el combate, en principio por la detención del juez pero también ante la toalla del rincón de Aldeco.

“Se hizo un trabajo físico previo muy importante, en potencia. Anthony viene trabajando desde el primer día que entró al gimnasio sin parar, con muy buenas peleas. Con el plus de ganar por knock-out y no lastimarse, que hace que tenga peleas bastante seguido y no pare. Eso nos da un plus en la preparación física. Sus cualidades de peleador las conocemos, un chico sumamente explosivo. Así que la preparación física apunta a eso, y también su estilo de pelea”, comentó el entrenador Darío Achaval desde Buenos Aires.

Por su parte, Anthony Guzmán declaró: “La vivencia del evento fue muy buena. Muy bien recibido por los chicos del Main, nos atendieron espectacular. Todo bien profesional, bien organizados, estuvimos en el vestuario tranquilo entrando en calor. Así que la atención estuvo de diez, por parte del Main”.

“En cuanto a la pelea, salimos a hacer lo que debíamos. Sabíamos que teníamos una preparación muy firme y dura para imponernos acá en Buenos Aires. Esperando el rival para agosto, así que contentísimo por el resultado y contento con mi performance», sumó Guzmán.

La pelea final para Guzmán, será el 23 de agosto en Buenos Aires, en la que buscará el título IKC Argentina ante Yoel Dorado, quien venció también por knock-out a Germán Aued, en la otra semifinal.