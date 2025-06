“Algunas mentiras”: el descargo de Sofi Martínez en medio de la polémica por la cobertura de “La Tora”

Tras la polémica en Telefe por haber contratado a Lucila “La Tora” Villar para cubrir el Mundial de Clubes, la periodista Sofía Martínez realizó un contundente descargo en donde se refirió a “algunas mentiras” sobre el trabajo que llevó en conjunto con la influencer y el supuesto enojo de Telefe por sus horarios.

“Esta vez escribo y borro más de lo habitual porque leí algunas mentiras sobre esta cobertura, pero no me quiero dejar llevar por eso”, inició Martínez que dio un giro sobre la narrativa: “Me agarro entonces de la alegría que me produjo hacer lo que me gusta: hablar con los protagonistas de la historia que más disfruto contar, la del deporte“.

“Hablé con jugadores, DT’s e hinchas. Me quedo, en este mundial de clubes, con la sonrisa de Russo al presentarlo, con los consejos familiares de Alan Velasco, la humildad de Merentiel mezclada con su timidez y alegría”, continuó.

Al retomar el conflicto, la comunicadora añadió: “Ni la rosca, ni el día a día, ni el esquema, ni las titularidades me vuelven loca. Qué tienen en la cabeza y en el pecho los jugadores antes y durante un partido me deslumbra. Que en los comentarios de las notas algunos se arrepientan de putear a un jugador porque ahora conocen el otro lado de la historia, a mí me paga la jornada”.

“Ese es mi primer balance. El segundo es que no hay nada mejor que estar bien rodeada. Y que cuando uno viene enroscada por cualquier cosa lo mejor es conectar con quien está con vos para salir del propio frasco. Mirar a los ojos y que te cuente sus cosas”.

“En definitiva, llego a la misma conclusión siempre: lo más importante de la vida es la buena compañía, en cualquier cosa que hagas. Fue un viaje con un ambiente y una mística distinta, se sintió en el aire. Estar en el campo de juego de semejante competencia me deslumbró por completo, y fui muy consciente de eso . Qué privilegio enorme hacerlo para Telefe y Danz”.

Para finalizar, no dejó de lado una pequeña molestia: “Postdata, me hubiera encantado cubrir River, pero no fui yo quien tomó la decisión. Me asignaron Boca en grupos y volver rápido para hacer La Voz Argentina”.