Verónica Laffitte y Fernando Gago revelaron el sexo de su bebé

Verónica Laffitte y Fernando Gago sorprendieron a sus seguidores la semana pasada con un conmovedor anuncio, la llegada de su primer bebé juntos.

«Con tu Papá recorrimos un largo camino para que llegues a nosotros, te buscamos, te soñamos una y mil veces y cuando menos lo esperábamos, nos elegiste y viniste a mi pancita», celebró la rubia en sus redes sociales.

Ahora, en diálogo con Juan Etchegoyen, Verónica reveló detalles sobre por qué decidió compartir la noticia y el sexo de su bebé.

“Tuve que contarlo porque me lo filtraron. Yo lo iba a anunciar, pero viste cómo es esto. Estamos muy emocionados porque fue un camino difícil. Hace un año venimos con esto”, reveló la pareja del ex futbolista de Boca sobre su embarazo.

De esta forma, Verónica Laffitte confirmó que está en la dulce espera de un varón: “Al menos eso no se filtró”, expresó aliviada sobre el sexo de su futuro hijo.