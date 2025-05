Un ex GH reingresará a la casa para casarse

Brian Alberto formó parte de esta edición de Gran Hermano y, desde que salió del reality en febrero, pudo progresar y cumplir con su objetivo de vivir mejor. Se mudó, llevó a sus hijos a conocer el mar, se compró su primer auto y ahora se casará con Luciana, su novia de toda la vida y madre de sus hijos.

Según anunció Santiago del Moro en la última Gala de Eliminación, este jueves 15 de mayo se hará la fiesta de casamiento dentro de la casa junto a los jugadores que se encuentran encerrados y con el regreso de los que ya salieron.

“El próximo jueves hay boda en la casa. Se casa Brian con su mujer Luciana. Vamos a hacer una linda boda”, dijo el conductor de Gran Hermano.

Durante el Congelados que había tenido Brian en la casa, su mujer Luciana entró vestida de novia. “Te amo. Hace años que me quiero casar. Por favor te lo pido, hacelo por nosotros”, le había dicho Luciana, logrando romper el Congelados porque Brian no pudo parar de moverse frente a semejante propuesta.

“Te amo, seguí así, te extrañaba un montón. Nosotros estamos rebien, no te preocupes por nada. No veía el momento de verte y de tocarte. Te amo con toda mi alma, vos seguí, seguí que nosotros te vamos a esperar”, siguió ella.

Él se emocionó mucho y no lo dudó: “Estás hermosa, amorcito. Me quiero casar, me quiero casar”.