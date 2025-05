¿Tercero en discordia?: se conoció con quién estaría Laurita Fernandez

Durante la noche del martes, Pepe Ochoa tiró el bombazo de que la separación entre Laurita Fernández y Peluca Brusca habría sido por una infidelidad de la bailarina al productor y ayer dieron a conocer el nombre de quien habría sido el tercero en discordia.

Según detalló Ángel de Brito en LAM, la persona trabaja en “Bienvenidos a ganar”, el programa que conduce Laurita y que produce Peluca en Canal 9. Tras las sospechas, el productor habría tomado la decisión de suspenderlo momentáneamente.

«Hay una persona que la suspenden porque Peluca sabe que tuvo sexo con Laurita. Esta persona, ‘E’, andaba teniendo sexo con alguien de la producción que no tiene nada que ver con Laurita, otra famosa», explicó Pepe Ochoa, ex amigo de la conductora.

«Y esta famosa empieza a sospechar que su affaire andaba en algo con Laurita. Entonces se comunica con Peluca y se dan cuenta de que ‘E’ y Laurita desaparecían al mismo tiempo y no contestaban los teléfonos», detalló.

Finalmente, el panelista reveló el nombre de todos los involucrados: «Él se llama Emiliano, es el azafato de Laurita en su programa Bienvenidos a ganar y él estaba en un affaire con Coki Ramírez».