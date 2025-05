Tensión en TN: filtran audios de la cronista Giuliana Salguero denostando a víctimas del temporal en Areco

Giuliana Salguero, notera de TN, realizó un fuerte descargo en contra del canal por “no asistirla» durante su cobertura en el temporal de San Antonio de Areco y, eventualmente, sacarla del aire y enfocar a otros de los cronistas. Tras miles de repercusiones, la rubia eliminó el contenido de sus redes sociales.

El sábado pasado, la notera intentó subir a un bote, pero los rescatistas le explicaron que las lanchas estaban exclusivamente destinadas a los evacuados y al traslado de provisiones.

Su polémica queja generó cientos de comentarios en redes sociales y Ángel de Brito dio a conocer un fuerte audio de la cronista en contra de los afectados por el temporal.

Según explicó, los indignados por el video le mandaron mensajes y la cronista se encargó de contestar uno por uno las criticas, previo a eliminarlos.

“Es una vergüenza lo que haces por buscar una nota por rating en San Antonio de Areco”, le escribió uno, a lo que ella respondió sin filtros: “Una vergüenza es que vos te dediques a escribirme, ridículo. Si te jode mucho el rating lo que podés hacer es comprarte cómics, boludo. O mirar Tik Toks. ¿Ahí te gusta más las repercusiones que tiene? Pavote”.

Por otra parte, Pepe Ochoa mostró otras capturas de pantalla de conversaciones que tuvieron usuarios con la notera.

“No sabe lo mortificada que me siento por gente que no tiene más que tiempo que perder atando cabos que no existen. Ese mensaje era por otra que no puedo decir acá. Piensen, digan y hagan lo que quieran y la próxima, no llamen a los medios nacionales. Besos”, le contestó a otro.

“Me puedo quejar si la que se la paga para ir a trabajar soy yo”, se defendió ante otra de las críticas.

“Te descargaste. Hecho. Gira, déjame en paz. No te vi mojándote las patas. Seguí mostrando las tetas que te queda mejor”, le respondió a otra usuaria.