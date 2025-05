Solicitaron el juicio para un joven acusado de difundir propaganda yihadista

El juicio oral contra el joven de 22 años que fue detenido en enero de este año en la ciudad rionegrina de General Roca acusado de tener vínculos con la agrupación terrorista autodenominada Estado Islámico y por realizar actividades de difusión y propaganda yihadista a través de redes sociales, fue solicitada tras el cierre de la investigación.

David Nazareno Ávila está imputado por ser autor del delito de “haber formado parte de agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, agravado por tener la finalidad de aterrorizar a la población, en concurso ideal con haber alentado o incitado a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

Los fiscales María Claudia Frezzini y Santiago Marquevich destacaron en su pedido de elevación a juicio que el joven formaba parte del grupo autodenominado Estado Islámico (EI) -desde fecha aún no establecida, pero hasta el 9 de enero de 2025- “con el objetivo principal o accesorio de imponer la ideología extremista violenta de ese grupo o combatir las ideas ajenas por la fuerza o por el temor en el territorio argentino”.

En este sentido, subrayaron que Ávila se valió de las redes sociales digitales como Instagram, TikTok y Facebook, y de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram, “para difundir, mediante la utilización de distintos usuarios, actos de grupos terroristas como atentados o ejecuciones”.

Además, se lo acusa de “publicar imágenes y videos para hacer propaganda para el Estado Islámico, y/o alentar o incitar públicamente a un grupo de personas indeterminado que adhiere a sus ideas, a la persecución o el odio contra la comunidad occidental y/o cualquier persona que no compartiera su ideología extremista violenta”.

A comienzos de enero de este año Ávila fue detenido en General Roca luego de una extensa pesquisa sobre la existencia de una persona que compartía y difundía propaganda yihadista del autoproclamado Estado Islámico a través de redes sociales.

Durante la investigación se encontraron mensajes de suma importancia como, por ejemplo, una que ocurrió el 6 de octubre de 2024, donde en idioma árabe manifestó: «La paz sea contigo hermano mío. ¿Dime cómo puedes ayudarme a atacar al gobierno sionista argentino?”, “tengo un contacto que me vende armas, pero necesito apoyo financiero (…) ¿me enseñarán a hacer explosivos para atacar?».

“Quiero ser mártir en Argentina. En Argentina tenemos un gobierno sionista que apoya a Israel y debe pagar por sus pecados sionistas. Quiero llevar a cabo un ataque (…). Quiero aprender a hacer explosivos», dice otra de las comunicaciones.

En este sentido, los representantes del Ministerio Público Fiscal detallaron que “no se trata de una actuación aislada”, si no que Ávila “formaba parte de la estructura terrorista, recibiendo asesoramiento y apoyo directo por parte de sus integrantes”.

El grupo yihadista, anteriormente conocido como Estado Islámico de Irak y el Levante, se encuentra incluido en la lista del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) del Ministerio de Justicia de la Nación.