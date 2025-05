«¿Se pueden decir malas palabras?»: Octavio Majul se diferenció de su padre y descalificó a Javier Milei

Octavio Majul acudió como invitado al programa «No trates de entenderlo», que conduce Cayetano por Radio Metro 95.1 y se diferenció de su padre, el conductor Luis Majul.

“Milei es la victoria de la performance, es un performático Milei, y los que se mantuvieron fueron los que pudieron mantenerse a ese nivel actoral…. ¿se pueden decir malas palabras? Es un culo roto”, afirmó el hijo de Luis Majul, parado de la vereda de enfrente de su padre: “En la mesa de mi casa, siempre hubo debate. A mí el debate me encanta”.

«¿Estás peleado con tu papá?», le preguntó Cayetano a Octavio, y él respondió que «no», pero considera que a su padre «le importan los efectos políticos de lo que dice y no la verdad». Además, consideró que no necesita defenderlo porque «se defiende solo y le va recontra bien».

«A mi papá no lo veo, no lo consumo, me haría mal. La última vez que lo vi, estaba hablando de una grieta moral y dije que yo estoy del otro lado. Mi viejo no llega ni a darse cuenta de todo eso, le pedí que tenga empatía respecto de los efectos de su palabra, pero es muy difícil pedirle algo a alguien de esa edad», opinó Octavio Majul.

«No sé si le divierte que lo puteen, le encanta pelear, es un discutidor. De chiquito me la pasé separando a kirchneristas de mi viejo», reveló el hijo de Luis Majul.