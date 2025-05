¿Que opina el Papa Leon XIV sobre la homosexualidad?

Tras la reciente elección del Cardenal Robert Francis Prevost como el nuevo Papa Leo XIV, las miradas de la comunidad católica y de la sociedad en general se han centrado en anticipar su postura sobre diversos temas sensibles. Entre ellos, la homosexualidad emerge como una cuestión de particular interés, especialmente considerando los matices que caracterizaron el pontificado de su predecesor, el Papa Francisco.

Si bien es pronto para establecer una visión definitiva del Papa Leo XIV sobre la homosexualidad, algunas declaraciones previas ofrecen indicios sobre su pensamiento. En 2012, durante su servicio como obispo en Perú, el entonces Cardenal Prevost expresó su preocupación por la forma en que los medios de comunicación presentaban con «simpatía» lo que él consideraba prácticas contrarias al Evangelio, mencionando específicamente el «estilo de vida homosexual» y las «familias alternativas compuestas por parejas del mismo sexo y sus hijos adoptados».

Más recientemente, en 2023, al ser consultado sobre si sus puntos de vista habían evolucionado, el ahora Papa Leo XIV reconoció el llamado del Papa Francisco a una iglesia más inclusiva, afirmando que el pontífice emérito había dejado claro su deseo de no excluir a las personas por sus elecciones. Sin embargo, también subrayó que la doctrina de la Iglesia en este ámbito no había cambiado.

Estas declaraciones sugieren una postura que, si bien reconoce la importancia de la acogida y la inclusión dentro de la Iglesia, se mantiene dentro de los límites de la doctrina católica tradicional que reserva el matrimonio para la unión entre un hombre y una mujer y considera las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo como pecaminosas.

La comunidad LGBTQ+ católica y sus aliados observarán con atención los próximos pronunciamientos y acciones del Papa Leo XIV. El pontificado de Francisco se caracterizó por un tono más pastoral y de apertura hacia las personas homosexuales, con gestos como el famoso «¿Quién soy yo para juzgar?» y la reciente autorización de bendiciones no litúrgicas para parejas del mismo sexo. Existe una expectativa sobre si el nuevo Papa continuará en esta línea o adoptará un enfoque diferente.

Por el momento, la incertidumbre prevalece. Las palabras iniciales del Papa Leo XIV tras su elección, centradas en la paz y el amor de Dios para todos, han sido recibidas con esperanza por algunos, mientras que otros se mantienen cautelosos, recordando sus declaraciones pasadas.

El diálogo y la observación atenta serán cruciales para comprender la dirección que tomará el Vaticano en relación con la comunidad homosexual bajo el liderazgo del Papa Leo XIV. La evolución de su pensamiento y sus decisiones tendrán un impacto significativo en la vida de millones de católicos en todo el mundo.