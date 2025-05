Pidieron la detención de Claudio Caniggia por abuso sexual de Mariana Nannis

El abogado de Mariana Nannis solicitó la inmediata detención de Claudio Caniggia en la causa donde se lo acusa por abuso sexual. En el escrito se solicitó que se le revoque la libertad, se ordene la prisión preventiva y se disponga su arresto.

Conforme al documento al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, es por el entorpecimiento de la investigación.

El escrito destaca que la presentación, a cargo de Pablo Darío Gómez de Olivera, corresponde a dos hechos de desobediencia y dos casos de entorpecimiento de la pesquisa.

La misma se tramita en el Tribunal Oral N°28 y en ella el ex jugador de la Selección Argentina se encuentra procesado por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de Nannis.

El defensor destacó que a Caniggia le habían otorgado la libertad bajo dos condiciones: que no se fugue, ni entorpezca la pesquisa. Sin embargo, la denunciante sostiene que Caniggia incumplió en esta última solicitud judicial.

Otro de los puntos que reclaman desde la querella es que desde hace casi dos años la causa está estancada y todavía no hay fecha del inicio del juicio oral y público.