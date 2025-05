Pagliaroni analizó la estrategia de diálogo entre Torres y Milei en clave electoral

En una extensa entrevista brindada a AzM Radio 94.5, exdiputado provincial y el dirigente radical Manuel Pagliaroni repasó el escenario político actual de Chubut, con foco en la dinámica entre el gobierno provincial que encabeza Ignacio Torres y la gestión nacional del presidente Javier Milei. En su análisis, sostuvo que el conflicto que meses atrás marcaba la agenda entre ambas administraciones “se apagó”, y que actualmente existe una estrategia de evitar confrontaciones, posiblemente con la mira puesta en las elecciones legislativas de este año.

Según explicó Pagliaroni, la disputa pública entre Torres y Milei —que tuvo su momento más tenso durante la cumbre de gobernadores patagónicos en Puerto Madryn— hoy está desactivada. “Desapareció esa pelea. Yo no escucho a Torres ser muy crítico al Gobierno nacional”, afirmó. A su entender, esta tregua tiene motivaciones prácticas y políticas. Por un lado, remarcó que la provincia depende de autorizaciones de Nación, por ejemplo para tomar deuda a través del Ministerio de Economía. Por el otro, sugirió que ambos espacios podrían estar explorando una posible alianza electoral.

Pagliaroni también se refirió a la reducción de recursos coparticipables que sufrieron las provincias. Frente a eso, se mostró sorprendido por la pasividad del Ejecutivo provincial. “Para mí, un 15% menos de la coparticipación es un ataque”, expresó. En ese sentido, consideró más grave aún que no se hayan hecho reclamos contundentes: “Si te están descontando y no reclamás, es más grave todavía”. En esa línea, interpretó que tanto Nación como Provincia “evitan pelearse” para no complicar eventuales acuerdos o listas compartidas en octubre.

De cara a las elecciones legislativas, Pagliaroni planteó varios escenarios posibles. Si se mantiene una oferta electoral fragmentada en tres espacios —peronismo, oficialismo provincial y La Libertad Avanza—, el peronismo podría verse beneficiado. “Creo que en una elección de tres partes, el peronismo se va a envalentonar”, analizó. A su vez, explicó que una candidatura con base en Comodoro Rivadavia podría tener un piso electoral importante, lo que volvería competitiva esa opción.

Sin embargo, si el gobierno provincial y los libertarios terminan confluyendo en un mismo frente, el panorama cambia. “Una fórmula conjunta contra el peronismo podría generar una diferencia clara, aunque probablemente igual entren uno por mayoría y otro por minoría”, detalló Pagliaroni, en referencia al sistema que define las dos bancas que Chubut renovará este año en la Cámara de Diputados.

Finalmente, dejó en claro que un buen resultado en las legislativas no garantiza que ese mismo espacio tenga chances de gobernar la provincia en 2027. “Una elección de medio término no significa que después de dos años puedas ganar la gobernación”, concluyó.