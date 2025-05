«No fue parte de un sketch»: Noelia Marzol recordó el espantoso motivo de su renuncia a «Polémica en el Bar»

Noelia Marzol acudió como invitada al programa “Puro Show” y le cambió la voz al ser consultada por algún momento incómodo que haya pasado en sus años de carrera artística.

«Lo hablé mucho en terapia, lo sabe mi representante, lo sabe mi pareja», comenzó a contar la bailarina, que no quiso dar el nombre la persona que la incomodó al punto tal de decidir que lo mejor era renunciar.

«No quiero armar un escándalo porque involucra a otras personas. Hubo una situación incómoda y no hubo sanción, él siguió trabajando como si nada», recordó Marzol sobre su renuncia a «Polémica en el Bar».

Noelia aclaró que no llegó a ser una violación porque ella no lo hubiera permitido.

“No digo el nombre de esa persona porque entiendo que tiene una familia. Trato de entender a esa persona dentro del contexto de lo que era la televisión en ese entonces”, aclaró.

«Fue una vez y hay un montón de gente que lo vio, pero nadie se acuerda. Lo que pasó en ‘Polémica en el Bar’ no fue parte de un sketch», concluyó Noelia Marzol, con lágrimas en los ojos.