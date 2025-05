«Ninguna»: Benjamín Vicuña habló de la posibilidad de que sus hijos se muden a Turquía

Benjamín Vicuña habló sin filtros sobre la reciente exposición que tuvieron sus hijos Amancio y Magnolia, quienes acompañaron a su madre, la China Suárez, y su nueva pareja, Mauro Icardi, en los recientes festejos del club Galatasaray.

En diálogo con Intrusos (América TV), el actor se sinceró y compartió su opinión sobre la polémica relación pública de su ex pareja y el futbolista: «Trato de no estar al tanto porque hay mucha información, cosas que están buenas y cosas que no», contó.

Y detalló: «Me da tanta vergüenza que son cosas domésticas de permisos, viajes, vida familiar… En ese sentido sí se conversa y siempre se preserva a los chicos, que es lo más importante».

En ese punto, se refirió al caso de Guillermo Gastón López, el supuesto abogado de la firma de Nicolás Payarola que habría lanzado un repudiable comentario sobre su hijo menor: “Se dicen barbaridades. Leí algo de ese señor, pero ya uno pierde si es real o no, no quiero ni saber. A mí también me pasa, por ahí viene un loco y te tira alguna en las redes sociales, que yo las utilizo por mi trabajo”.

Y contó que reguardos tiene él ante las críticas en redes sociales: «Trato de cuidarme y preservarme e ir para adelante como siempre».

Sobre sí mantiene diálogo con la China Suárez por sobre lo sucedido en los últimos días, el actor dijo que lo tiene, pero prefiere mantener esos asuntos en bajo perfil: «Son cosas que hablan en privado también. Hay cosas que sí que me parece, están de más, pero la verdad es que es difícil»

Ante la pregunta de si existe alguna chance de que Amancio y Magnolia se muden a Turquía, junto a su madre, el actor fue directo: «No hay ninguna posibilidad».