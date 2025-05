Melody Luz confirmó su nueva relación luego de la ruptura con Alex Caniggia

Melody Luz se cansó de las críticas por haber iniciado una relación a poco tiempo de terminar su noviazgo con el padre de su hija, Alex Caniggia, y explotó en redes sociales. La bailarina compartió detalles sobre lo ocurrido durante su caótica relación y dijo “estar cansada” de guardar silencio.

Horas atrás, la influencer había dado una nota en Intrusos hablando sobre su reciente separación y se limitó a decir que “se terminó el amor”: “Fue una sumatoria de cosas, no voy a dar detalles, hubo diferencias que con el tiempo se notaron cada vez más”, expresó en América TV.

Tras recibir críticas en redes sociales, la modelo explotó contras los haters: “Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. Me cansé”.

“Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz. Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin”, cerró.

Minutos después compartió una foto subida de tono de su nueva pareja Santiago del Azar, a quien conoció en el reality “Hotel de Famosos”, donde también conoció a Alex Caniggia.

“Por lo menos díganme provecho hermana”, bromeó con una foto del torso desnudo del chef.