Massa mueve sus fichas para apuntalar a los suyos en las legislativas

El referente del Frente Renovador Sergio Massa empezó a delinear una agenda de campaña de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre para apuntalar a sus socios políticos en seguridad, un tema complejo para el PJ bonaerense, pero aún mantiene el misterio sobre una eventual candidatura a nivel local o nacional.

A pesar de haber salido de los primeros planos tras la derrota en las elecciones presidenciales de 2023, el ex ministro de Economía continúa trabajando con perfil bajo para reestructurar el frente opositor al gobierno del presidente Javier Milei y lograr la tan ansiada unidad en el peronismo de la provincia de Buenos Aires.

«Sergio suma agenda de seguridad desde un punto de vista integral», explicaron desde la mesa chica del tigrense a la Agencia Noticias Argentinas y consideraron que sin Massa esa dimensión de los problemas sociales «queda en otro sectores», cuando en el Frente Renovador la tienen «encaminada».

Cerca del ex titular de Hacienda explicaron que la visión del espacio en esa materia es opuesta a la del diputado libertario José Luis Espert, quien sólo apuesta por «meter bala» a los delincuentes.

Mientras cultiva la discreción, el ex candidato mantiene reuniones con todos los sectores en las oficinas que el Frente Renovador tiene en Avenida Libertador y no perdió contactos con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ex presidenta Cristina Kirchner, a pesar de la disputa interna.

Según indicaron desde las filas massistas, el segundo elemento de la agenda del espacio a tres meses de la elección en provincia de Buenos Aires es la renovación dirigencial. «Por eso se está promoviendo nuevas figuras», precisaron a esta agencia fuentes del entorno del ex intendente de Tigre.

Y señalaron como ejemplo de ese rejuvenecimiento dirigencial la inclusión del legislador porteño electo Francisco Caporiccio a las filas del bloque que comandará Leandro Santoro en la Legislatura porteña a partir del 10 de diciembre.

Sobre este punto, en el massismo también se manifestaron en contra de los dos proyectos en danza en el Senado bonaerense con relación a la reelección indefinida de legisladores e intendentes, ya que el propio Frente Renovador impulsó en 2016, aliado con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, una reforma legislativa que limitó a dos los mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares.

«Todo el recorrido nuestro tiene que ver con la renovación de la política», subrayaron a esta agencia cerca de Massa.

«No creo que Sergio juegue. Lo veo más como arquitecto del panperonismo y armando por atrás», adelantaron desde el massimo. Y añadieron: «Él fue muchas veces ´fronting´ y candidato. Hoy lo veo de 5, más de armador. De generar espacio para que surjan nuevos dirigentes».

Con relación a un posible escenario de fragmentación en UxP a nivel provincial, en el campamento del ex jefe de Gabinete admitieron que sería «un profundo error que no haya unidad» en el peronismo para plantarle cara a los libertarios en la Provincia.

«Massa está buscando todo el tiempo mecanismos para que políticamente el peronismo esté competitivo. Y de cara al 2027, que haya una gran PASO que genere la mejor alternativa política para enfrentar a Milei», propusieron desde el Frente Renovador.

El rol de Massa aún no está definido, pero el tigrense está activo desde el punto de vista estratégico. El silencio sobre una eventual postulación no impide que siga teniendo un lugar central como armador, mientras se reposiciona en un escenario político donde la unidad será determinante para competir con chances frente al oficialismo liberal.

