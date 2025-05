Macri apuntó contra Milei

La fallida votación del proyecto Ficha Limpia en el Senado sigue generando repercusiones dentro de la política porteña.

Mauricio Macri, al aire en el programa Sábado tempranísimo de Radio Mitre, no dudó en arremeter contra el Gobierno de Javier Milei, especialmente tras el fracaso del proyecto ficha limpia. El expresidente expresó su “tristeza” y “frustración” por la dirección que ha tomado la figura del libertario, quien en su primer año de gestión parecía estar más comprometido con su sueño de país que con el “sueño de poder”. En un tono crítico, Macri sostuvo que Milei había dejado de lado la transparencia y la credibilidad, elementos esenciales para lograr inversiones extranjeras. “Si no sos creíble y no tenés gente creíble, nadie va a venir a poner la plata a tu país”, sentenció.

Macri también lamentó la influencia de Santiago Caputo y la falta de asesoramiento adecuado a Milei, subrayando que no solo se ha debilitado la credibilidad presidencial, sino que se están tomando decisiones erróneas sobre temas clave como Ficha Limpia. La interna se profundiza, y el expresidente no escatimó en cuestionar la estrategia del gobierno de Milei, sugiriendo que se ha perdido de vista la energía libertaria original y las prioridades de la gestión.