Los Pumas 7´s van por el campeonato en el Circuito Mundial de rugby

La Selección Argentina de rugby en modalidad seven, Los Pumas 7s, intentarán hacer historia este fin de semana, cuando vayan en busca del título en la Gran Final de Los Ángeles.

La participación de Los Pumas 7s en dicha competición comenzará este sábado, cuando disputen los partidos correspondientes al Grupo A, en el que se enfrentará con Sudáfrica, Francia y Gran Bretaña.

Juegan Los pumas 7´s y en busca del título

El combinado nacional llegó a esta instancia luego de quedar primero en la temporada regular con 104 puntos, donde se destacan las medallas de oro obtenidas en Perth, Vancouver y Hong Kong.

Los Pumas 7s buscarán sacarse la espina del año pasado, cuando también se impusieron en la etapa regular, pero terminaron cayendo en el partido decisivo de la Gran Final ante Francia, selección que también los eliminó en los Juegos Olímpicos.

El fixture de Los Pumas 7s en la Gran Final de Los Ángeles, será el siguiente: vs. Gran Bretaña a las 16:34 horas, vs. Francia a las 19:35 y vs. Sudáfrica a las 22:46.