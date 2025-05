Le piden a Israel que acepte el plan de ayuda humanitaria

En la sede de la ONU en Nueva York, el Secretario General de la Organización, António Guterres, dijo a la prensa que los palestinos de Gaza “están soportando lo que puede ser la fase más cruel de este cruel conflicto”, con toda la población enfrentándose al riesgo de hambruna. Al tiempo que reiteró que Israel, como potencia ocupante, debe aceptar permitir y facilitar la ayuda necesaria. Aunque autorizó la entrada de casi 400 camiones en los últimos días, solo se han podido recoger suministros de 115 de ellos. Al norte de la Franja, no ha llegado nada. “Las familias pasan hambre y se les niega lo más básico”, declaró.

Para el titular de la ONU, la ayuda autorizada hasta ahora equivale “a una cucharadita de ayuda” cuando se necesita “una avalancha de asistencia”, insistiendo en que les están imponiendo cuotas, mientras se producen “retrasos innecesarios”.

Israel también ha prohibido otros artículos de primera necesidad, como combustible, refugio, gas para cocinar y suministros para purificar el agua.

Guterres pidió que se adopten medidas de seguridad y protección para los convoyes, alegando que la vida del personal de la Organización corre peligro porque se les impide distribuir paquetes de alimentos y trigo directamente a las personas que lo necesitan desesperadamente.

Plan de distribución apoyado por los Estados Miembros

Guterres reiteró su llamamiento a un alto el fuego permanente, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y el pleno acceso humanitario, así como la negativa de la Organización de participar en ningún plan “que no respete el derecho internacional y los principios humanitarios”.

Frente a esto, destacó el plan en cinco fases, apoyado por los Estados Miembros, que consiste en garantizar la entrega de ayuda a Gaza, inspeccionar y escanear la ayuda en los pasos fronterizos, transportar la ayuda desde los pasos fronterizos hasta las instalaciones humanitarias, preparar la ayuda para su posterior distribución, y transportar la ayuda a las personas necesitadas.

El Secretario General añadió que tienen preparados 160.000 palés, suficientes para llenar casi 9000 camiones, y un personal, redes de distribución y relaciones comunitarias listos para actuar.

Sobre el plan de distribución propuesto por Israel, que planea desplegar en los próximos días, según los informes de prensa, el portavoz del Secretario General ya había informado de que la Organización no cree que el establecimiento de «un número limitado de puntos de distribución» facilite la entrega de ayuda, sino que obliga a la gente a trasladarse, lo que aumenta el riesgo.

«No sabemos qué criterios utilizarán para distribuir esa ayuda (…) Hay un sistema que funcionó durante el alto el fuego y satisfacía las necesidades básicas de la población. Podemos volver a ese sistema. Tenemos ruedas que giran. No necesitamos reinventar otra rueda», insistió Stéphane Dujarric durante su encuentro habitual con la prensa el pasado lunes.

El 80% del territorio está militarizado

Mientras tanto, la ofensiva militar israelí se intensifica con niveles atroces de muerte y destrucción, prosiguió Guterres.

En la actualidad, el 80% de Gaza ha sido designado zona militarizada israelí o zona de la que se ha ordenado a la población que se marche.

A este respecto, casi 610.000 personas han huido de la violencia o de las órdenes de desplazamiento desde el colapso del alto el fuego del 18 de marzo, según informó la Organización Internacional para las Migraciones este viernes.

“Israel tiene obligaciones claras en virtud del derecho internacional humanitario (…) No debe transportar, deportar o desplazar por la fuerza a la población civil de un territorio ocupado”, dijo Guterres al respecto.

Saquean 15 camiones de ayuda

Por otra parte, un total de 15 camiones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) fueron saqueados en el sur de Gaza, mientras se dirigían a las panaderías que apoya, informó este viernes la agencia de la ONU. “Estos camiones transportaban suministros críticos de alimentos para poblaciones hambrientas que esperaban ansiosamente asistencia”.

El suceso supone un duro golpe a los continuos esfuerzos por ayudar a la población más vulnerable de Gaza, después de que Israel permitiera a principios de esta semana la entrada de un número limitado de camiones con ayuda.

En la actualidad, los gazatíes se enfrentan al “hambre, la desesperación y la ansiedad por saber si llegará más ayuda alimentaria”, declaró el PMA, señalando que la incertidumbre “está contribuyendo a aumentar la inseguridad”.

“Necesitamos el apoyo de las autoridades israelíes para hacer llegar a Gaza volúmenes mucho mayores de ayuda alimentaria de forma más rápida, consistente y transportada por rutas más seguras, como se hizo durante el alto el fuego”, insistió.

Lazzarini pide que autoricen 500 camiones como mínimo

Para el responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), “nadie debería sorprenderse y mucho menos escandalizarse ante las escenas de valiosa ayuda saqueada, robada o perdida”.

Philippe Lazzarini enfatizó en una publicación en redes sociales que la población de Gaza lleva más de 11 semanas hambrienta y privada de lo más básico, como agua y medicinas.

“Las madres y los padres se han quedado sin comida para sus hijos. Los ancianos han muerto por falta de medicinas. La ayuda que llega ahora es una aguja en un pajar”.

Lazzarini insistió que un flujo de ayuda “significativo e ininterrumpido” es la única manera de evitar que “la catástrofe actual se agrave aún más”, indicando que unos 500-600 camiones diarios gestionados por la ONU son “lo mínimo necesario”.

La ayuda permitida no es suficiente

El saqueo se produjo un día después de que unos 90 caminones cargados con alimentos, suministros nutricionales, medicinas y otras reservas críticas empezaran por fin a desplazarse desde el paso fronterizo de Kerem Shalom, en el sur de Gaza, hacia el interior de la Franja.

Imágenes difundidas por el PMA mostraban a trabajadores transportando sacos de harina a un almacén vacío y preparando masa para hornear. En posteriores publicaciones, la agencia dijo que un puñado de panaderías estaban de nuevo horneando pan después de recibir “suministros limitados” durante la noche.

En un llamamiento para que llegue mucha más asistencia, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) afirmó que lo que se ha permitido entrar no es “ni de lejos suficiente” para cubrir las necesidades de los 2,1 millones de habitantes de Gaza.

Más de 500 palés cargados con suministros nutricionales, casi 20 camiones, llegaron el jueves al almacén de UNICEF en Deir al Balah, según la OCHA.

Entre los suministros hay alimentos terapéuticos listos para usar y suplementos nutricionales a base de lípidos que luego fueron reempaquetados en cargas más pequeñas para su entrega a la población a través de docenas de puntos de distribución.