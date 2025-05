Juana Repetto se sinceró sobre su separación: «La injusticia me desata mucha violencia»

Juana Repetto se sinceró sobre su reciente separación de Sebastián Graviotto y habló de una interna familiar por la crianza de sus hijos. La hija de Nicolás Repetto se mostró indignada con el actuar del padre de Belisario e hizo una fuerte crítica que compartió con sus seguidores.

Respondiendo a una casilla de preguntas y respuestas en sus Instagram Stories, la influencer reveló que su ex pareja no la ayudaba a criar a los menores: “Nunca críe 50-50. Esa es la realidad. Yo me ocupo de prácticamente todo con los chicos, como fue siempre, y ahora un poquito más».

En otra de las preguntas, Juana habló de su estado de ánimo actual: “Hoy estoy un poco enojada. Enojada por esto de tanta injusticia… Seis años en pareja intentando algo que no logra, pero cuando te separás, sucede”, lanzó.

Y pidió ayuda a sus seguidores para conseguir una niñera que pueda acompañarla: “Así que estoy muy enojada, la verdad, con la situación. La injusticia a mí me desata ira. Así que estoy como en modo Calu Rivero, buscando a alguien que me ayude porque lamentablemente si no era el pádel, son actividades de otros niños”.

Por último, contó detalles de su relación con su ex pareja: “Estamos en los términos en los que estábamos antes de separarnos, motivo por el cual había que separarse. Básicamente, nos cuesta mucho llevarnos bien y ponernos de acuerdo. A mí la injusticia me desata ira. Nunca logramos terminar de encontrarle un equilibrio al tema del ensamble familiar”.

La hija de Reina Reech reveló que si bien no está en el mejor momento con su ex pareja, la relación con su hijo está bien: “A mí la injusticia me desata con mucha violencia. Así todo. Por ahí, entre nosotros, hay algún ida y vuelta bastante c…, pero con los chicos hemos compartido momentos, plaza y todo bárbaro”.