Israel permitió el ingreso de camiones de ayuda a Gaza

La Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria (OCHA) anunció este martes en una rueda de prensa en Ginebra que han logrado permiso de las autoridades israelíes para la entrada de más camiones con suministros en la Franja de Gaza. De esta forma, prevén la inminente entrada de un centenar de camiones de ayuda en el territorio palestino tras la relajación del bloqueo humanitario impuesto por Israel. Sin embargo, las agencias humanitarias lo consideran insuficiente ante la magnitud de las necesidades. En promedio, una mujer o una niña pierde la vida cada hora bajo los ataques israelíes.

Este lunes, cinco camiones cruzaron tras once semanas de bloqueo total. Sin embargo, Israel no

autorizó a las agencias recoger su contenido hasta el martes por la mañana.

Un portavoz de la Oficina, Jens Laerke, dijo que tienen “permiso para que más camiones entren

y podrían hacerlo hoy”. Los envíos contienen alimentos para bebés y productos nutritivos para

los niños.

Pero desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que esto no es suficiente. “Es

una gota en el océano, una gota en el océano e insuficiente. Ese plan, así como la entrega de

alimentos y otros artículos en toda Gaza, es sumamente inadecuado para satisfacer las

necesidades inmediatas de más de dos millones de personas”, dijo el director de la OMS para

los Territorios Palestinos Ocupados, Rick Peeperkorn, pidiendo a Israel que permita la entrada

urgente de más ayuda.

“Un acceso humanitario sin trabas, y que se le conceda proveer la ayuda en función de las

necesidades de las personas, dondequiera que se encuentren. Quiero reiterarlo una y otra vez:

existe un sistema de coordinación humanitaria bien establecido y probado dirigido por las

Naciones Unidas y sus socios.”

Israel impuso el bloqueo total en marzo, cortando alimentos, medicinas, refugio y combustible.

Como resultado, la mayoría de las cocinas comunitarias han cerrado.

Rick Peeperkorn también alertó sobre el daño psicológico prolongado que sufre la población.

“Los seres humanos no estamos hechos para el miedo interminable e incluso el más fuerte se

rompe bajo el peso de este trauma e incertidumbre constantes”.

Hospitales bombardeados y suministros disminuyendo

Peeperkorn, que acaba de regresar de una misión en Gaza la semana pasada, dijo en la

conferencia de prensa que la situación empeora con cada visita. «Cada vez que entras en Gaza,

piensas que la situación no puede empeorar, pero está empeorando».

El funcionario de la agencia sanitaria describió el estado del sistema de salud de Gaza como

«empujado al límite», con hospitales bombardeados y suministros vitales disminuyendo, y

agregó que hay una aguda escasez de todo, incluidos líquidos intravenosos, antibióticos,

insulina, desinfectantes e incluso materiales de limpieza básicos.

Explicó que, en el hospital indonesio del norte de Gaza, en cuyas inmediaciones se habían

registrado intensas actividades militares y hostilidades desde el 18 de mayo, sólo quedaban 15

personas, entre pacientes y personal, y el generador habría sido alcanzado, lo que habría

provocado un corte total de energía. «Necesitan desesperadamente comida y agua».

Dijo que la OMS está planeando una evacuación de pacientes al Hospital al Awda, la única

instalación que funciona parcialmente en el norte de Gaza, sobrecargada y gravemente

desabastecida.

También informó que un almacén de la OMS en el Complejo Médico Nasser, en el sur de la

Franja de Gaza, fue bombardeado el lunes, destruyendo el 30% de los suministros vitales en ese

almacén, según el director del hospital.

«La gente de Gaza ha soportado un trauma indescriptible durante 19 meses», dijo Peppercorn, y

agregó: «Hablamos de resiliencia, pero nadie debería tener esa resistencia y coraje solo para

sobrevivir».

El funcionario de la ONU pidió un alto el fuego inmediato, la liberación incondicional de los

rehenes y el acceso humanitario sin restricciones para permitir que la ONU y sus socios lleven a

cabo su trabajo.

Una situación «espantosa e imperdonable»

La portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA)

declaró por videoconferencia desde la capital de Jordania que la gente está atrapada en Gaza, no

tiene suministros y pasa hambre y es bombardeada a diario.

Hablando desde un almacén en Amán, Louise Wateridge señaló que tienen disponible suficiente

comida para 200.000 personas durante todo un mes, así como medicamentos suficientes para el

funcionamiento de nueve centros de salud y 38 puntos médicos de la Agencia, con lo que

atender a 1,6 millones de personas.

También disponen de kits de higiene, mantas para 200.000 familias y material educativo para

375.000 niños.

Wateridge aseguró que los suministros podrían haber llegado a Gaza este martes por la tarde, ya

que se encuentran a solo tres horas del territorio, y la imposibilidad de hacerlo provoca una

situación «espantosa e imperdonable».

Los almacenes de la UNRWA en Gaza están vacíos, dijo, denunciando que hayan pasado “11

semanas de asedio”.

“En este punto, todo lo que enviamos es un intento de reparar el daño que ya se ha producido.

Para muchos, es demasiado tarde”, señaló.

¿A dónde se supone que debe ir la gente?

La funcionaria de la ONU habló de los ataques indiscriminados, entre ellos, uno ocurrido este

lunes en el que dos maestros de la UNRWA murieron mientras se encontraban en una escuela

de la Agencia convertida en refugio. Los informes iniciales indican que siete personas murieron

en el bombardeo, incluidos niños.

También se refirió al sufrimiento de sus colegas sobre el terreno, entre ellos «mi colega y amigo

Hussein, que acaba de decirme que había enterrado al resto de su familia, sus tías, tíos e hijos,

después de una redada en Jabalia. Pasó días sacando a los niños de los escombros. Dice que dos

siguen bajo los escombros: un niño de diez años y otro de siete.

Además, informó que a medida que continúa la campaña militar, las órdenes de desplazamiento

obligan repetidamente a las familias a huir.

«Ayer, en Jan Yunis, se emitió otra orden de desplazamiento a gran escala para un área que

ahora cubre el 23% de toda la Franja de Gaza. ¿A dónde se supone que debe ir la gente?»

«¿Cuánto más necesita ver el mundo para actuar? ¿Y qué más podemos decir?”, cuestionó.

No hay vida en Gaza

El director de Salud de UNRWA, Akihiro Sita, describió la situación en Gaza como

«insostenible» y «empeorando día a día».

Al presentar el informe anual de salud de UNRWA, Sitta dijo que el documento muestra cómo

la Agencia ha podido continuar brindando atención médica en toda la región a pesar de los

desafíos excepcionales. «Hemos llevado a cabo 8,5 millones de consultas médicas desde que

comenzó la guerra, y nunca hemos parado».

Señaló además que los centros de salud de UNRWA en Cisjordania siguen en condiciones de

satisfacer las necesidades de los pacientes, y añadió que dos centros de salud en Jerusalén

oriental siguen funcionando.

Al regresar a Gaza, el funcionario de la ONU dijo: «No hay vida en Gaza, eso es lo que dice

nuestro personal. Cuando les preguntan: ¿cómo están?, ellos responden que no están bien. Uno

de los empleados me dijo que solo piensa en dos cosas: cómo vivir y cómo morir».

Al referirse a las repercusiones en el sector de la salud y al agotamiento de los suministros

médicos, añadió: «Somos el mayor proveedor de atención primaria de la salud en Gaza. Sin

medicinas, ¿qué podemos hacer?»

Dijo que, aunque los depósitos de ayuda en Jordania están llenos, nada llega a los necesitados, y

pidió a la comunidad internacional: «Por favor, llevemos medicinas y alimentos para aliviar el

sufrimiento de la gente de Gaza».

Una mujer o una niña muerta cada hora

Por su parte, un nuevo analisis de ONU Mujeres destacó que más de 28.000 mujeres y niñas han

sido asesinadas en la Franja de Gaza desde el inicio de las hostilidades el 7 de octubre de 2023.

En promedio, una mujer o una niña pierde la vida cada hora bajo los ataques israelíes.

«De los asesinados, miles eran madres, dejando atrás a niños, familias y comunidades

devastadas», dijo la agencia. Desde el colapso del alto el fuego en marzo de 2025, la situación

ha empeorado drásticamente, ya que el bloqueo humanitario ha durado casi nueve semanas.

Toda la población de Gaza, más de dos millones de personas, se enfrenta a la escasez de

alimentos, agua potable y medicinas. ONU Mujeres estima que todas las mujeres y niñas de

Gaza viven hoy en un contexto de hambre catastrófica, sin acceso a la salud materna ni a una

protección mínima.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud de Gaza informó de 87 personas muertas y 290

heridas. Con ello, la cifra total de muertes asciende a 53.573.