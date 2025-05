El millonario festejo de Mauro Icardi y la China Suárez en Estambul

El club turco Galatasaray se consagró campeón de la liga turca y Mauro Icardi se quedó en el país para formar parte de la celebración por el nuevo triunfo. Tal como ocurrió en el último partido, la China Suárez y los tres hijos de la actriz lo acompañaron en todo momento.

La celebración se hizo a lo grande y el futbolista argentino fue la gran figura, a pesar de estar lesionado y de no haber jugado ningún partido en la última temporada.

Hubo un desfile de estrellas del club y cuando le tocó el turno a Icardi, la ovación fue total. Esta vez, el jugador caminó de la mano de su pareja y no delante de ella, como lo hizo en ocasiones anteriores. Los que iban detrás eran los hijos que la actriz tuvo con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Tras el desfile en el estadio NEF de Estambul, el equipo se trasladó hacia una isla donde llegaron un millón de fanáticos en sus yates para brindar con champagne y tirar bengalas rojas y amarillas al cielo durante varias horas.

Se trató de un despliegue enorme, que la pareja disfrutó y compartió en sus redes sociales con mucha alegría. A pesar de que La China tenía previsto regresar al país con sus hijos, parece que lo acompañará a Milán para la audiencia de divorcio que tiene el 28 de mayo con Wanda Nara.

Algo que remarcaron los seguidores de Wanda en redes sociales fue que La China le copió el look a Wanda. Usó rodete cuando acompañó a Icardi a un festejo del Galatasaray.