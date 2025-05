Cómo seguiría la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas

La revinculación entre Mauro Icardi y sus hijas Francesca e Isabella volvió a tomar el foco luego de que se conociera que Wanda Nara habría cancelado la videollamada programada el viernes pasado porque las menores tenían “una pijamada”.

Durante el fin de semana, el futbolista viajó junto a la China Suárez con destino a Turquía para estar presente en la final de la Superliga, donde el Galatasaray se consagró ganador del título por vigésima segunda vez.

En medio de los festejos, ayer a la noche se habría pactado otro encuentro por videollamada, pero aún no trascendió si se realizó o no.

Lo que sí se conoció, es que el jugador volvería a la Argentina solamente si se pacta un encuentro físico entre él y sus hijas, de no ser así se quedaría en Europa indefinidamente. El 28 de mayo tiene que presentarse en Milán por trámites del divorcio de su ex pareja.

Entre otras de las novedades con la revinculación, Mauro le habría pedido a sus abogadas iniciar una restitución internacional con dos países, Italia y Turquía, con el fin de estar más cerca de ellas una vez que se recupere completamente de su lesión.