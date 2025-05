Caso Kim Gómez: la Justicia decidirá este martes el futuro del menor de 14 años

La Justicia decide hoy si el delincuente de 14 años, uno de los acusados de atropellar y matar a Kim Gómez, continúa en un instituto de menores hasta los 18 años o se revoca la medida.

La fiscal Carmen Ibarra, de la UFI N°3 de Menores de La Plata, informó a la agencia Noticias Argentinas que la jueza de Garantías, María José Lescano, determinará este martes el futuro del imputado.

Según explicó la funcionaria judicial, desde la fiscalía solicitó que el sindicado permanezca en un reformatorio hasta que cumpla la mayoría de edad, al tiempo que la defensa pidió el cese o la morigeración de esa medida.

Por su parte, el adolescente de 17 años se encuentra con prisión preventiva durante 180 días.

En este contexto, Marcos Gómez, el padre de la víctima, realizó un posteo en las redes sociales donde manifestó su dolor por la ausencia de su hija: «No hay condena, no hay justicia que sane esta herida. Aún no encontré respuestas, un por qué, sinceramente pienso que es una pesadilla larga de esas que no te podés despertar».

El 25 de febrero, Kim fue atropellada y arrastrada durante 15 metros luego de un intento de robo a su madre en la localidad bonaerense de Altos de San Lorenzo.