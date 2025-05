Balearon el auto de Agustín Rossi en Brasil

El arquero argentino de Flamengo, Agustín Rossi, fue víctima de la inseguridad en Brasil luego de que su auto fuera baleado. Como el rodado estaba blindado, pudo seguir su viaje con normalidad.

El hecho se dio este jueves por la madrugada, cuando la delegación del equipo brasilero volvió a su país tras enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, que terminó en empate 1-1.

Este resultado le había permitido al equipo santiagueño alcanzar a Liga Deportiva Universitaria de Quito en la cima del grupo con ocho puntos cada uno, mientras que Flamengo está tercero con cinco unidades.

Rossi no fue el único afectado, ya que otros jugadores del plantel fueron víctimas de lo que terminó siendo un intento de robo mientras se trasladaban por la Linha Amarela, a la altura de Bonsucesso.

El auto de Rossi recibió cuatro balazos, pero estaba blindado así que la situación no pasó a mayores.

El club todavía no emitió ningún comunicado al respecto.