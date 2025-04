Según Yanina Latorre, Wanda Nara y L-Gante terminaron por una infidelidad del cantante

La conductora de SQP reveló los detalles de la separación de la empresaria y el cantante.

Wanda Nara y Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, finalizaron su relación luego de varias idas y vueltas, según confirmó el cantante en sus redes sociales el pasado fin de semana. Si bien no se conocieron las razones detrás de la separación, Yanina Latorre compartió información exclusiva sobre cuáles habrían sido los detonantes.

“Este es el problema de la ruptura de ellos dos. Ellos cortan porque el sábado pasado, que estaban juntos, a ella le llega una foto en bombita de él chapando con una mina la noche anterior”, reveló la conductora de Sálvese quien pueda (América TV).

Y agregó: “Me contó alguien del entorno cercano a Wanda que ya a ella ni siquiera le dio celos el chape, le puso un ultimátum, o haces un tratamiento o no va más”.

Según contó la empresaria en una entrevista con LAM, fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación tras mantener una charla con el cantante y aseguró que ahora le gustaría estar sola por “mucho tiempo”.

“Elián no quiere hacer un tratamiento, tiene noche oscuras…para mí se enamoró del hombre equivocado”, opinó Yanina sobre el vínculo entre Wanda y Elián.

Por otra parte, Paula Varela contó que la mala relación entre Wanda Nara y el manager de L-Gante, Maxi “El Brother”, se debe a que todos los bienes del cantante estarían a nombre de él y que él sería quien financiaria las fiestas en las que el artista se encuentra expuesto a sustancias.

“En la división, ¿saben cuanto se lleva Elián? 70-30. Es el treinta por ciento para Elián Valenzuela y el setenta para Maxi”, informó Paula en Intrusos (América TV). Y sumó que “las reproducciones de las canciones de Spotify y YouTube las cobra Lourdes, la pareja de Maxi”.

“Si hoy Elián se pelea con Maxi o pasa algo, se queda sin nada y tiene que volver a arrancar de cero, como le pasó a Ángela Leiva”, cerró.