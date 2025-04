Se conocieron las fotos del encuentro entre Mauro Icardi, sus hijas y la China Suárez

Mauro Icardi enfrenta una nueva polémica luego de que se conociera que habría incumplido con las condiciones pactadas para la revinculación con sus hijas Francesca e Isabella este fin de semana. Según había dictaminado la Justicia, las menores debían pasar tiempo junto a su padre y sin la presencia de su pareja, la China Suárez, algo que el futbolista decidió ignorar.

Ángel de Brito fue quien compartió detalles del polémico reencuentro de las hijas de Wanda Nara con su padre y, según su información, el futbolista debía ir por una de ellas a un acto escolar, al que finalmente no asistió, para luego dirigirse a su residencia en Nordelta, donde aparentemente la esperaba su actual pareja junto a sus tres hijos Amancio, Magnolia y Rufina.

“Mauro Icardi y sus hijas pasaron una hermosa tarde. El futbolista les armó un parque de diversiones en su casa. Juegos e inflables. Las nenas la pasaron bárbaro y no se querían ir”, indicaba Facundo Ventura, quien posteriormente mostró imágenes de la casa del jugador.

Por otra parte, Ángel de Brito reveló que los hijos de la China Suárez “le decían ‘papi’ a Mauro».

“Le decían a las nenas: ‘por qué no se quedan a vivir acá, todos los días jugamos así, con inflables, parque y miles de juguetes?’”, sumó el conductor de LAM.

En una primera información, se desconocía si la China estuvo realmente presente en la revinculación o no, hasta que comenzó a circular un video de ella junto a su hija Rufina y otras personas jugando con una pelota de voley en la casa de Mauro Icardi.

“Gente actualizó info: La “China” y sus hijos también estuvieron presentes. Justamente le reclamaron a la Justicia que Wandita hacía que las nenas convivieron con L-Gante y su entorno”, aclaró Facundo Ventura.

Finalmente, las menores habrían sido llevadas al departamento de Wanda en el Chateau Libertador por Mauro, la China y el peluquero de ella. “Todo grabado”, aseguró De Brito.