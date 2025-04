Polémica por un mensaje de La Joaqui en redes: la acusaron de promover trastornos de conducta alimentaria

La cantante publicó un video respondiendo las críticas que recibió por su historia de Instagram.

La Joaqui protagoniza una polémica tras haber publicado una historia en su cuenta de Instagram donde se la ve en una camilla de hospital con un suero en su brazo izquierdo, recibiendo vitaminas. Tras enfrentar muchas críticas en redes sociales, la cantante de cumbia eliminó la historia y publicó un comunicado haciendo referencia al hecho.

En su posteo, la cantante explicó el tratamiento que se realiza: “Hola mis amigas personales, les dejo daton, una vez al mes vengo a mi médica a ponerme vitaminas vía suero, empecé por la anemia y porque nunca tengo el tiempo de comer como debería: así que trato de administrarme la mayoría de las vitaminas que necesito una vez al mes para sentirme mejor y tener la energía suficiente para rendir, ni hablar lo hermosa que te deja la piel estar sano, hay miles de métodos alternativos para nuestra salud que nos hacen sentir y ver mejor sin necesidad de invadirnos”.

A pesar de contar con la recomendación de una médica, los usuarios en redes sociales la tildaron de querer “promover” trastornos de conducta alimenticia con su tratamiento: “Discúlpenme, pero eso es promover tca (Trastornos de Conducta Alimentaria). O sea, no como ni mierda, pero vengo a que me pasen vitaminas y me dejen linda la piel?”, señaló una tuitera.

La respuesta de La Joaqui

Tras las numerosas críticas, la cantante eliminó el posteo y en su lugar publicó un video explicando a que se refería con “no comer como debería”: “En ningún momento dije que tenés que dejar de comer y ponerte vitaminas, de hecho en ningún momento hablé del vitamínico como suplemento alimenticio, sino como adición nutricional”.

“¿Qué quiere decir? No tener tiempo de comer correctamente. Las personas que tienen trabajo freelance o que son mamá me van a entender. Cuando sos mamá, entre que haces las tareas, les haces la comidita, los bañas, te vas al trabajo, tenés que entrenar, tenés que ensayar, tenés que hacer todo, estás a las corridas. Entonces en vez de comerte un buen plato de carne con ensalada y arroz, te haces un sándwich para salir a las corridas, lo comes parado, no digerís bien”, explicó.

“Yo sufro anemias de que tengo 7 años, entonces cuando en mi plan alimenticio no tengo el hierro suficiente, literalmente hace calorcito y me desmayo, se me baja la presión, me siento mal y encontré el recurso de aplicarme vitaminas para cuando como a las corridas o como comida rápida que no te alimenta tal vez, pero te sacia, no te está realmente nutriendo. Entonces cuando como así a las corridas trato de siempre tener mi suplemento vitamínico para tener bien el hierro, tener bien la vitamina C”, continuó.

La cantante apuntó contra quienes la tildaron de querer promover TCA’s: “Me parece ridículo que uno quiera dar un consejito como para adquirir cositas nutricionales, la gente lo derive en algo tan negativo. Tenemos que dejar de ser tan conchudas y dejar de leer para debatir y empezar a leer para comprender, para preguntar de última. Una cosa es cuestionar y debatir y otra cosa es atacar por simple gusto y querer tener un contenido viral”.

«No fue el caso, no fue la intención, jamás haría alusión a un trastorno alimenticio, jamás lo avalaría, jamás fui así. Entonces un poco me choca y no quería dejar de aclararlo porque tengo mucho respeto con estas situaciones. Así que nada, les vuelvo a aclarar. Cuando te pones vitaminas mensualmente no te suplanta un desayuno, no te suplanta tu alimentación, vos tenés que comer igual, pero está bueno para agregar el hierro que te faltó en un almuerzo», cerró.