Piccirillo en problemas: prisión preventiva al ex marido de Jésica Cirio

El hombre fue procesado por plantarle un arma y droga a Francisco Hauque.

Elías Piccirillo está en problemas luego de que la Justicia dictaminara la prisión preventiva en su contra en la causa que acusa al ex marido de Jésica Cirio de haberle plantado un arma y droga a Francisco Hauque para que este sea detenido en un falso operativo policial.

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que, tras la audiencia de excarcelación, en la que Piccirillo no se presentó, el juez Sebastián Casanello rechazó el pedido y le dictaminó la prisión preventiva.

En el escrito se detalla que Elías, junto con un comisario de la Policía de la Ciudad y un ex policía federal, están acusados de ser autores de los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.

Entre otras de las medidas que se resolvió contra el ex marido de la conductora fue un embargo de 100 millones de pesos.

Asimismo, se procesó a otros seis policías más, pertenecientes a la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, por los delitos de privación ilegal de la libertad, incumplimiento de deberes y abuso funcional.

En la jornada del martes se llevó a cabo la audiencia clave donde la defensa de Piccirillo, a cargo de Fernando Sicilia, solicitó la excarcelación.

En dicha audiencia, según le confirmó Sicilia a este medio, su cliente no se presentó y se esperaba que este miércoles se dictamine la resolución a favor o en contra del acusado.

Ahora, frente a la negativa decisión tomada por el juez Casanello, Piccrillo continuará detenido en el penal de Ezeiza.