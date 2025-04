«No seguirá»: Wanda Nara recibió las peores noticias sobre la revinculación de sus hijas y Mauro Icardi

Mauro Icardi enfrenta una nueva polémica luego de que se conociera que su pareja, Eugenia “la China” Suárez, estuvo presente durante su encuentro con sus hijas Francesca e Isabella en el marco de su revinculación, algo que la Justicia le había pedido que no haga.

Tras incumplir con lo pedido, el periodista Ángel de Brito adelantó que tanto el futbolista como la actriz, serán “querellados penalmente por Wanda Nara” y que podría traerle problemas judiciales al jugador del Galatasaray debido a que tanto el como su pareja, le mintieron a la psicóloga que monitoreo el caso.

“QUÉ HARÁ FERNANDA MATERA? La psicóloga fue la encargada de monitorear TELEFÓNICAMENTE el encuentro Y LE MINTIERON”, escribió el conductor de LAM en sus redes sociales.

Por otra parte, Laura Ubfal informó que la revinculación “no seguirá”: “El Ministerio Público Tutelar le avisó a Wanda Nara que el martes no seguirá la revinculación de sus hijas con Mauro Icardi. Las nenas sí están citadas”.

Además, sumó que la profesional a cargo del caso tuvo que pedir disculpas por lo sucedido: «Parece que la Licenciada Matera, convencida de que Mauro iba a «portarse bien» y a cumplir con el pedido de las chicas de que no esté Eugenia, tuvo que pedir disculpas».