Muerte de bebés en el Neonatal de Córdoba: la enfermera Brenda Agüero volverá a declarar en el juicio

El debate por jurados está por llegar a su cierre y a fines de mayo habrá sentencia contra Agüero y otros 10 imputados.

La enfermera Brenda Agüero, acusada por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de la provincia de Córdoba, volverá a declarar en el juicio donde es juzgada junto con otros 10 imputados. La audiencia de testimonio será el próximo martes 15 de abril.

El juicio, que comenzó en enero de este año, está a punto de finalizar y “el lunes 14 de abril declaran los últimos testigos, que son el doctor Diego Cardoso, la encargada del sumario administrativo y una abogada del Ministerio de Salud”, detalló el abogado Gustavo Nievas.

El defensor de la enfermera indicó que el próximo 15 y 16 de abril van a dar testimonio los imputados que deseen ampliar su declaración indagatoria y Brenda tiene previsto declarar el primer día.

Acerca del desarrollo de lo que resta del juicio por jurados, el 28 de abril se desarrollarán los alegatos de clausura del Ministerio Público Fiscal y de los acusadores: “Después pasamos al 5, 6, 7, 2 y 13 de mayo que son los alegatos de la defensa”.

“Empieza Agüero el primer día y después continuarán las otras defensas. El lunes 26 de mayo las 13 madres de los bebés van a decir la penúltima palabra, el 27 será el turno de los imputados y el 28 habrá sentencia”, sumó Nievas.

“Se adelantó por lo menos un mes porque, desde mi perspectiva, la hipótesis acusatoria se ha desvanecido mucho y los testigos que venían seguían repitiendo lo mismo”, sostuvo Nievas a este medio y manifestó que “esta causa está armada desde un principio”.

El abogado señaló que están “convencidos” de que el jurado popular “no tiene elementos para condenarla” ya que “no hay ninguna prueba directa en contra de Brenda debido a que nadie la vio hacer nada”.

“Los únicos indicios que tienen es que el centro era un lugar absolutamente permeable, que entraba cualquiera. Se pudo verificar que todos estaban con cofia, con barbijo, con uniformes de distintos colores, sin que se pueda diferenciar ni siquiera médicos y enfermeras”, sumó.

Nievas refutó que durante el juicio “nadie dijo haber visto hacer nada a Brenda, quien no tiene ningún antecedente penal, ni registro de personalidad psicopática o psicótica. Tampoco hay algún entrecruzamiento telefónico del profundo análisis que hizo”.

Aun así, aseguró que es consciente de que el Ministerio Público Fiscal y los querellantes van a pedir condena, “porque se ha iniciado en contra de la provincia una demanda que totaliza 7 millones 300 mil dólares, razón por la cual tienen un montón de razones para pedir condena porque si no, no cobran”.

Por último, sumó: “Quiero que quede claro. De los cinco bebés que fallecieron los propios expertos médicos dijeron que murieron de otra cosa, dos de un problema cardíaco y uno por una cuestión de sepsis heredada de la madre, razón por la cual no había insulina ni potasio, que era la hipótesis del fiscal. De los cinco bebés ninguno registraba ningún pinchazo y en los otros no se pudo verificar la presencia de Brenda”.