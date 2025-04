Mirtha Legrand habló por primera vez del escándalo con su chofer

«Hablen con Nacho Viale», pidió la conductora a la prensa.

Mirtha Legrand concurrió a una gala en el Teatro Colón junto a su hija Marcela Tinayre. Como suele ocurrir cada vez que va a un evento, la conductora frenó para responder preguntas de los cronistas, aunque en esta oportunidad estuvo visiblemente incómoda por las preguntas que le hicieron.

«¿Cómo es la situación con Marcelo?», le preguntaron a la diva y ella dijo que prefería no responder: «Es un tema del que no voy a hablar».

Pero los cronistas insistieron y cuando le volvieron a preguntar, Marcela Tinayre intercedió: «No va a hablar del tema dijo».

«¿Hubo algún cortocircuito con la familia por el despido de Marcelo?», le consultaron y Mirtha pidió que le hagan este tipo de preguntas a su nieto: “En absoluto, no voy a hablar del tema, chicos, hablen con Nacho Viale”.

«¿Usted no fue quién lo despidió?», le preguntaron y Legrand aclaró que no fue ella quien echó a Marcelo Campos, luego de 30 años de trabajo a su lado.

La diva fue a la gala del Teatro Colón junto a su nuevo chofer Carlos, mientras que desde Desayuno Americano le hicieron la consulta a Nacho Viale para saber cómo quedó todo con Marcelo, pero el nieto de Mirtha respondió que él no tiene nada que ver con el tema.