Mendoza: un policía fue sancionado por no completar el curso obligatorio de capacitación por la Ley Micaela

El efectivo adeuda la finalización de dicha capacitación desde 2022.

Un policía de Mendoza fue sancionado por no completar el curso obligatorio de capacitación de género en el marco de la Ley Micaela. Este medida se estableció en el día en el que se cumplen ocho años del femicidio de la joven.

Este martes se publicó en el Boletín Oficial provincial que se abrió un sumario contra el agente Fabio Franco Osvaldo Fernández Bustamante por no cumplir con las capacitaciones obligatorias dictaminadas en la Ley N° 27.499.

En escrito destaca que Bustamante adeuda la finalización de dicha capacitación desde 2022, motivo por el cual a fines de marzo de este año fue llamado a una audiencia, a la cual no se presentó.

A pesar de que se le otorgaron cinco días más para que presente sus pruebas, el efectivo hizo caso omiso y de esta manera este martes se confirmó su sanción.

La Ley Micaela fue sancionada en diciembre de 2018 y la misma establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todos los empleados públicos en la Argentina.

Dicha ley busca prevenir y erradicar la violencia de género, además de promover una cultura de respeto e igualdad.

Esta resolución se dio a conocer el día en el que se cumplen ocho años del femicidio de Micaela García, de 21 años, en Entre Ríos.

Por el crimen, Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua, mientras que Néstor Roberto Pavón fue sentenciado a 5 años de cárcel y Gabriel Ignacio Otero resultó absuelto.

Respecto a Pavón, se dio a conocer a fines del año pasado que se realizará un nuevo juicio.