Melody Luz, ex de Alex Caniggia: “No fui feliz por mucho tiempo”

Melody Luz fue noticia en los últimos días por su separación de Alex Caniggia y por su posible vínculo con Santiago del Azar, el cocinero que fue parte del reality “El Hotel de los Famosos”.

La bailarina optó por hacer un descargo en sus redes sociales: “Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Yo vengo por este medio para aclarar un par de especulaciones feas que se estuvieron diciendo sobre mí. Así como mi expareja ya se expresó en sus redes sociales, los dos somos libres de hacer lo que queramos”.

“Los dos opinamos mutuamente que somos muy buenos padres y es lo que hoy en día importa. No van a tener detalles de qué fue lo que pasó. Lo único que les puedo decir es que yo no fui feliz por mucho tiempo, por muchas razones, y siento que me lo merezco”, opinó.

“Que merezco ser feliz, que merezco hacer las cosas que sienta que me hagan bien y que no molesten a nadie. Así que eso hago, y siempre hice cosas para mí bien que no molestaran a nadie. Así que quédense tranquilos de eso. Y solo a él le deseo felicidad porque es una muy buena persona y siempre va a ser el papá de mi hija”, cerró Melody Luz.

Al anunciar su ruptura, Alex Caniggia había dicho: “Estoy muy bien. Les quiero comentar algo muy importante de mi vida, es que Melody y yo ya no salimos más. Se acabó el amor, cada uno optó por tomar diferentes vías en la vida”.

«A partir de hoy, ambos somos libres para hacer lo que queramos con nuestras vidas amorosas. Lo que les puedo decir es que es una excelente madre, la verdad, y siempre seremos familia, siempre seremos familia, porque tenemos lo más hermoso que tenemos del mundo, nuestra hija Venezia Caniggia, la osa Grizzly, la más linda. Sólo le deseo lo mejor a Melody, que le vaya bien en la vida, pero la único unión que tenemos es nuestra hermosa hija Venecia, pero el amor se terminó. Saludos, gente», concluyó Alex Caniggia.