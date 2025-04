Melody Luz estaría iniciando una nueva relación con un viejo amor: la reacción de Alex Caniggia

A pocos días de su separación de Alex Caniggia, Melody Luz ya estaría iniciando una nueva relación con el chef Santiago del Azar, con quien tuvo un breve romance en el reality Hotel de Famosos.

Previo a sentar cabeza con “el emperador” en el reality de El Trece, la bailarina coqueteaba con el cocinero a escondidas de sus compañeros, pero finalmente su relación no prosperó porque Luz eligió a Caniggia.

Lucas Bertero, panelista de Empezar el día y compañero de Santiago, reveló que su colega estaría “conociendo” nuevamente a la bailarina luego de su entrada a la soltería: «A Melody le habría empezado a hacer ruido que Alex no quería que ella retomara su carrera como bailarina“, explicó sobre la separación de la influencer y el hijo de Claudio Caniggia.

“A Alex también lo conoció en el reality, pegaron onda, se enamoraron y continuaron. Estoy autorizado para contar que Melody está con Santiago del Azar, nuestro compañero, nuestro cocinero estrella“, reveló.

“Santiago también formó parte de El hotel de los famosos y ahí habían tenido un pequeño acercamiento. Ellos se quieren bien. Se llevan muy bien, se quieren y se acompañan. ‘No soy el novio, pero sí estamos conociéndonos’, me dijo Santiago», confirmó.

La reacción de Alex Caniggia al nuevo romance de Melody Luz

El influencer no emitió comentarios sobre la nueva relación de su ex pareja, simplemente se limitó a dedicarle unas tiernas palabras a su hija Venezia, a quien llamó “su compañera de vida”.

“Mi hija hermosa, cada día que paso a tu lado me convenzo más de que la vida me dio el regalo más perfecto. Tu risa, tu mirada, tu forma de ser. Gracias por enseñarme lo que es el amor más puro. Sos mi mayor tesoro y siempre lo serás. @veneziacaniggia”, escribió en sus redes sociales.