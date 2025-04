Marianela Mirra contó por qué no blanqueó antes su relación con José Alperovich

En diálogo con Ángel de Brito para LAM, la ganadora de Gran Hermano reveló por qué mantuvo en secreto su relación.

La sorpresiva revelación de la relación entre Marianela Mirra y José Alperovich continúa causando impacto en los medios de comunicación, donde se buscan pistas meticulosamente del romance a lo largo de los años.

Tras un informe que mostró declaraciones previas de la ganadora de Gran Hermano, Mirra se comunicó por mensaje con Ángel de Brito en LAM para aclarar por qué no blanqueó su relación con el ex gobernador de Tucumán: “Cuando no expuse mi relación era porque no pude, no era el momento”.

“No me hace una mentirosa, él priorizaba la política”, justificó.

«Todos los tapes que mostraron (negando su romance con Alperovich) son antes de la pelea con Rial, donde va al hueso y me presiona a hablar de política. Él empezaba en la radio y yo no tenía interés ni de hablar de alguien ni de acostarme con Rial», explicó la ex hermanita, haciendo referencia al interés que tenía el conductor de Argenzuela en ella: «Me di cuenta de que todo era mentira y expuse su modus operandi».

La relación salió a la luz luego de que Mirra confesara que querían extorsionarla con revelar que ella visitaba a Alperovich en el penal de Ezeiza. El ex político está cumpliendo una condena de 16 años tras ser encontrado culpable de al menos tres hechos de abuso sexual.

«Cuando digo que no estaba habilitada a hablar de la causa es porque se está peleando la domiciliaria, ya que José está muy mal de salud», confesó la ganadora del reality de Telefe.

Ella demostró su firme apoyo en su pareja y manifestó su deseo de que cumpla la condena en su domicilio: «Nosotros si defendemos tanto es porque sabemos lo que pasó. Lamentablemente, hay sentencia, mientras exista el 1% no vamos a bajar los brazos».

Sobre porque quiso hacer publica su relación ahora, dijo: «A la gente le interesaba saber y yo no sentí ganas de explicar antes. Lo explico ahora, aunque sea el peor momento. Respeté que él no quiso hacerlo antes».