La Diplomatura en Economía Pesquera tuvo más de un centenar de participantes

El nivel de demanda que recibió su primera edición ha permitido que ya se proyecte una nueva convocatoria para la ‘Diplomatura en Economía Pesquera’ para el segundo semestre de 2025. El interés generado superó las expectativas y más de un centenar de participantes recibieron sus certificados de la capacitación.

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), en conjunto con la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), realizó la entrega de diplomas a los egresados de la Primera Cohorte de la Diplomatura en Economía Pesquera, en actos realizados en Rawson y Puerto Madryn, como así también en forma digital a participantes de otras provincias.

Proceso de formación

La capacitación despertó un gran interés en las comunidades costeras de la región patagónica y de la provincia de Buenos Aires. En total, 190 alumnos formaron parte de la diplomatura, de los cuales 139 culminaron con la evaluación de cada uno de los módulos.

Participaron profesionales ligados al sector desde distintos ámbitos, como gobiernos provinciales y municipales, el sistema de investigación universitario, empresas y proveedoras de servicios, como así también público general interesado en la temática.

El cuerpo de docentes estuvo integrado por especialistas de cada uno de los temas dictados, entre los que se destacan el Abog. Esp. Daniel Seitune, la Dra. María Eva Góngora, la Dra. María Soledad Schulze, el Mg. Andrés Salama, la Lic. Gabriela Navarro, la Ing. Soraya Corvalán y el Mg. Sebastián Albertoli, a quiénes desde la organización se agradeció el compromiso y colaboración en la formación de esta primera cohorte.

Confirmada la Edición 2025

El secretario de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), Lucas Atucha, valoró la iniciativa conjunta llevada a cabo junto a la cámara pesquera y destacó el cuerpo de profesionales que tuvieron a cargo su dictado.

“Celebramos esta primera edición de la diplomatura que fue muy fructífera, se contó con la participaron de público general, personal que se desempeña en empresas, además de funcionarios vinculados a la actividad, con lo cual fue una diplomatura bastante interesante, sobre todo por el intercambio que había entre los docentes y los alumnos que provenían de distintos sectores”, analizó.

Atucha expresó su satisfacción por la repercusión que ha tenido la capacitación y anticipó que “tenemos proyectado que durante este año hacer una segunda edición, la cual va a ser en el segundo semestre de 2025”, y explicó que se da en función “de la gran demanda que hay por parte de la población de conocimientos referidos al sector pesquero, y no solo viene desde el lado del público general, sino también que las empresas se interesan para capacitar a sus propios trabajadores”, precisó.

Enfoque ecosistémico

La licenciada en Ciencias Biológicas, Paola Ciccarone, fue una de las participantes de la capacitación, quien puso de relieve esta “oferta de formación que surgió en nuestra universidad a partir de esta articulación con el sector productivo a través del CAPIP”.

Agradeció el apoyo de la Secretaría de Pesca de Chubut, “que acompañaron la voluntad de un número importante de integrantes del equipo de trabajo de la Secretaría que participamos de la diplomatura, en este caso fuimos nueve personas”.

Consideró que “fue muy interesante poder integrar las diferentes miradas en esta necesidad que hay de la visión integral, de incorporar la transdisciplinaridad a estas actividades, eso también en total coincidencia y en sintonía con un enfoque ecosistémico de la pesca, algo que es relevante para lograr el desarrollo sostenible y la administración y el manejo sostenible de estos recursos”, sostuvo Ciccarone.

Asimismo, puso en valor la experiencia y “hago votos para que esto continúe, para que se fortalezca, y cada vez haya más ofertas de formación, no solo de capacitación, sino también de formación en materia pesquera, que es una actividad no solamente económica, productiva, sino que forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad como provincia”, puso de relieve.

En tanto, dijo que fue muy productivo que participara personal de la Secretaría de Pesca en la formación “porque implica tener un mayor fortalecimiento institucional y de nuestros recursos humanos, que son súper importantes, con una mirada más integral, más abarcativa, más sólida para poder llevar adelante mejor su función desde la Autoridad Pesquera Provincial”.

Experiencia e intercambio

Por su parte, Paula Moriondo Danovaro, jefa del Programa Langostino del INIDEP, dijo que la diplomatura le permitió ampliar su perspectiva en cuando a diversos factores que forman parte de la industria pesquera.

“Como bióloga pesquera y estando a cargo de la evaluación del recurso langostino consideré como fundamental ampliar mi formación, en los temas abordados en la Diplomatura en Economía Pesquera, para poder participar en la gestión de la pesquería entendiendo sus diversas aristas”, mencionó la licenciada Moriondo.

Explicó que con información de base “me permiten comprender la dinámica de la población de recursos y enmarcar las recomendaciones de manejo al respecto, pero siempre consideré que para participar del manejo de un recurso no se puede ser ajeno a otros aspectos que involucran a la pesquería, ya sea en lo que se refiere a la administración del recurso con la normativa asociada, los aspectos económicos a la dinámica de la industria y también los actores involucrados en todos los procesos por eso decidí hacer esta, esta diplomatura”, contó tras recibir su certificado.

La bióloga del INIDEP agregó: “Mi experiencia fue muy enriquecedora, en tanto, incorporé conocimientos de muchos procesos que me permitieron ampliar mi mirada sobre la gestión de recursos y además el intercambio con docentes, profesionales y alumnos de distintas áreas me brindó una perspectiva mucho más amplia y me permitió comprender mejor las interacciones entre lo que es la biología, la industria y la economía pesquera que está asociada por lo menos a este recurso y a los recursos pesqueros de nuestro país”, concluyó.

Entrega de certificados

Las ceremonias de entrega de certificados en Rawson y Puerto Madryn estuvieron encabezadas por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Julio Ibáñez; el secretario de Posgrado de la Facultad, Lucas Atucha; el coordinador de la diplomatura Sebastián Albertoli y el presidente de la CAPIP, Agustín de la Fuente.

En el marco de los 40 años de la entidad que nuclea a gran parte de las empresas pesqueras de la región, esta diplomatura fue el punto de partida de un compromiso entre la Universidad y la Cámara empresaria para trabajar en conjunto por el desarrollo del sector pesquero patagónico. La confirmación que habrá una nueva edición en el segundo semestre de 2025 da cuenta de la necesidad que había en el sector.