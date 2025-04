Guillermo Francos: «Los kirchneristas nunca aceptaron una comisión investigadora»

El jefe de Gabinete aseguró que «lo único que hizo el Presidente es repostear una moneda» y confirmó que el 22 de abril responderá “todas las preguntas”.

Luego de que se aprobara este martes en la Cámara de Diputados la creación de una comisión investigadora y la interpelación de funcionarios clave del Gobierno para abordar el escándalo internacional en el que está implicado el presidente Javier Milei por publicitar el lanzamiento de la criptomoneda Libra, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, indicó que «los kirchneristas nunca aceptaron una comisión investigadora» y que “lo único que hizo el Presidente es repostear una moneda”.

En ese marco, Francos confirmó hoy que el próximo 22 de abril concurrirá a la Cámara de Diputados para responder “todas las preguntas” de los legisladores sobre el caso LIBRA y atribuyó la creación de una comisión investigadora a que “en un año electoral cada uno quiere cuestionar al Gobierno y utilizarlo políticamente”, en diálogo con Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia.

El jefe de Gabinete lamentó que en “temas que han sido de enorme gravedad no se hizo nada” en materia de investigaciones parlamentarias, y “en este caso, en que el Presidente lo que hizo fue solo retuitear una moneda arman todo este escándalo”.

“El temor de la política es que Milei obtenga muchas bancas en las elecciones de octubre debido a los avances que venimos haciendo en la macroeconomía”, afirmó Francos.

Para el funcionario, la comisión creada ayer “es una medida estrictamente política en un año electoral donde hay un Gobierno como el del presidente (Javier) Milei, que viene normalizando las relaciones económicas de la Argentina”.

Destacó entre otros logros que Milei “ha encauzado este anacrónico y largo déficit fiscal que venía sufriendo nuestro país desde décadas atrás y lo convertimos en superávit, y eso no fue milagro sino esfuerzo de todos los argentinos con la firmeza y la convicción que le puso el Presidente”.

“Todo eso ha generado un clima favorable hacia la Argentina y eso es lo que ve la oposición en un año electoral. Es muy difícil posicionarse frente a este Gobierno, y por eso atacan y cuestionan por temas menores”, aseguró.

Recordó que no “comisiones investigadoras por escándalos de corrupción tremendos en la argentina, que fueron a la Justicia y hubo procesamiento y condenas, y sin embargo el Congreso con mayorías peronistas y kirchneristas nunca aceptó ni una comisión investigadora ni una interpelación”.

Explicó que desde la oposición “el temor es que Milei obtenga muchas bancas en las elecciones de octubre, por los avances que venimos haciendo en la macroeconomía, y que ya no seamos el bloquecito chiquito en Diputados y Senadores, y esto nos permita avanzar en las grandes reformas”.

A esa situación atribuyó que la CGT “sale a hacer un paro, porque sabe que se vienen reformas y cuando en el Congreso tengamos número suficiente vamos a volver a impulsar las reformas laborales que estaban en el DNU 70/23 y que una cautelar judicial paralizó”.

“Los inversores que vienen a la Argentina y ven tantos meses de superávit fiscal, que cumplimos con los compromisos internacionales, que la economía está creciendo, que el desempleo está bajando, que la pobreza cae, y esto genera atracción”, concluyó.