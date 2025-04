Elección «sucia» en Ecuador: Luisa González denuncia un «fraude grotesco»

La candidata opositora que contó con el apoyo del movimiento indígena de la nación sudamericana desconoce el triunfo del Presidente – empresario Daniel Noboa.

La candidata presidencial opositora en la segunda vuelta electoral de Ecuador, Luisa González, no reconoció los resultados que dieron como ganador al actual presidente del país, Daniel Noboa, y denunció «un fraude grotesco».

González, la representante de Revolución Ciudadana, reclamó que se abran las urnas para el recuento de votos, según publica este lunes el sitio Newsweek Argentina.

«Quiero ser muy clara y enfática. Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota en las últimas elecciones, cuando así lo han demostrado las encuestas, el tracking, las estadísticas. Hoy no reconocemos los resultados», aseveró durante su discurso posterior a la jornada electoral.

La candidata que está considerada como heredera del expresidente del país Rafael Correa denunció que Noboa incurrió en «abuso del poder» durante todo el proceso electoral «para hacer lo que le daba la gana, para atropellar los derechos de los ecuatorianos y la democracia».

Aseguró que de esa manera, el Presidente que fue por su reelección, quiso «garantizar el más grotesco fraude electoral».

Adelantó finalmente que su fuerza reclamará un nuevo recuento de votos y la apertura de las urnas.

«Me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad, la violencia antes que la paz y la unidad. Me niego rotundamente a creer algo así», enfatizó, indignada, la abogada de 47 años que contó con el apoyo del movimiento indígena del país sudamericano.