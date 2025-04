Dieron a conocer los gastos que hizo Morena Rial con las tarjetas que se robaron en LAM

Morena Rial continúa bajo el ojo público tras la difusión de los recientes audios y chats que la involucran como líder de una banda criminal, hecho por el cual fue detenida a principios de año.

En LAM revivieron el robo en los camarines de las angelitas del pasado 6 de junio de 2023, ocurrido luego de la entrevista que le hicieron a la hija de Jorge Rial, y dieron a conocer las transacciones que se hicieron con las tarjetas hurtadas.

Si bien las cámaras mostraron que el robo fue realizado por las amigas de Morena, el archivo reveló la complicidad que mantenía actuando de “campana” mientras que las delincuentes extraían efectivo, maquillajes y tarjetas de Marcela Feudale, Mónica Farro y Estefi Berardi.

En su momento, las angelitas afectadas realizaron la denuncia correspondiente y suministraron las cámaras de seguridad donde se ve a Morena, Diana Pedano (ex niñera de More) y otras amigas de la influencer. Sin embargo, la Justicia no siguió con el caso y todo «quedo en la nada»: “El fiscal no actuó y las denuncias están hechas, pero sí hubo una confesión”, contó Ángel de Brito al mostrar las capturas brindadas por Feudale.

Según mostró el conductor, los gastos realizados eran para alquilar películas en sitios de streaming y cargar celulares prepagos: “Todos microgastos para que no se note”.