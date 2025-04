Diego Leuco se ausentará de «La Peña de Morfi» en medio de la polémica con Lizy Tagliani: qué dijo

El conductor decidió no opinar sobre la situación que involucra a su compañera.

Lizy Tagliani protagoniza un fuerte escándalo luego de las polémicas acusaciones que realizó Viviana Canosa en su programa de El Trece. En un extenso editorial, la mediática sostuvo que la conductora de La Peña de Morfi habría abusado de menores, le habría robado de su cartera, y habría estafado a dos de sus ex empleados, entre otras cosas.

El domingo pasado durante el ciclo de Telefe, la humorista se refirió a las acusaciones, manifestando “estar triste” y que hará todo lo posible para que la situación se aclare. Ahora se conoció que, en medio de la polémica, el co-conductor Diego Leuco no estará presente durante los siguientes dos programas.

En diálogo con el medio Pronto, el hijo de Alfredo Leuco reveló que la razón de su ausencia se debe a compromisos previos y ajenos a la situación: “Tenía el viaje pautado hace meses. Incluso, antes de firmar el contrato de este año. No voy a estar ni el 20 ni el 27″.

“Nos vamos a Polonia, mi abuelo era de allá. Es por los 80 años del holocausto, nos vamos con toda mi familia”, detalló.

Qué dijo Diego Leuco sobre Lizy Tagliani

En una reciente entrevista con Rodrigo Bar para las cámaras de LAM, Leuco dijo estar “tranquilo” y esperando que todo se resuelva de la mejor manera: «Entiendo que estarán hablando, la producción, Lizy y el canal. Es algo que a mí no me compete, ni tomar decisiones ni opinar del tema. Con profesionalismo y con prudencia voy a esperar a ver cómo se resuelve».

Aunque evito hablar del tema, finalmente dijo no sentirse capaz de poder emitir una opinión: «No tengo ningún elemento, una persona dice una cosa, otra persona dice otra, sería temerario y muy irresponsable de parte mía, de cualquiera, emitir una opinión porque no tengo idea».

Sobre como vio a su compañera el domingo pasado, contó: «Normal, interesada en decir su verdad al comienzo del programa».