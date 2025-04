“Chubut Presente”: un nuevo espacio político con identidad nacional y popular

Este sábado se presentó públicamente el espacio político Chubut Presente, conformado por siete partidos provinciales que buscarán consolidar una propuesta nacional, popular y soberana “frente al modelo impulsado por los gobiernos de Ignacio Torres y Javier Milei”. En un documento difundido durante el acto, los referentes denunciaron un “modelo de odio, estafa y mentira” y aseguraron que el pueblo de Chubut “está despierto, presente y enfrentando las políticas de entrega y empobrecimiento”.

El flamante espacio está integrado por Patria Grande Chubut, Por Trelew Partido Municipal, Partido del Trabajo y del Pueblo, Unidad Popular, Nuevo Encuentro, el Partido Socialista Auténtico del Chubut y Unidos y Organizados.

“Nos constituimos como tal y ratificamos los principios básicos de a quién esperamos representar”, expresó este lunes Sergio Saba, presidente de Unidos y Organizados. “Encontramos plena coincidencia entre los distintos compañeros. Es más, no hay disidencias”, remarcó.

Saba confirmó que Chubut Presente tendrá reuniones periódicas en distintos puntos de la provincia: “En menos de un mes rotamos y hacemos la reunión en Comodoro Rivadavia, después salimos a una reunión en Trelew, y así recorriendo todos los ámbitos de la provincia donde tenemos representación”.

Consultado por la posibilidad de que el nuevo espacio se constituya como fuerza electoral, respondió: “Queremos ver de qué estamos hechos, cuáles son los planteos, y ver si existe la necesidad de convertirnos en una opción electoral para este 2025. No nos desespera, no nos nubla la mirada eso. Anteponemos el plano de las ideas y la convicción”.

Saba también destacó que Chubut Presente surge como alternativa a “la incertidumbre del espacio nacional y popular” frente al “binomio Torres-Milei”. “Nos ponemos de pie frente a tantas dudas del espacio nacional y popular de cómo pararse frente a este binomio claro”, señaló. “Queremos que la gente logre un espacio de identificación donde canalizar sus necesidades y angustias que está viviendo día a día”.

Respecto a posibles alianzas con el Partido Justicialista, Saba fue cauto: “No estamos inhibidos si nos llaman de establecer cualquier tipo de conversación, pero no tenemos el síndrome de orfandad política”. Y añadió: “Tenemos puentes abiertos con gran parte de la conducción histórica del PJ, pero no es el tema hoy”.

Al ser consultado sobre la figura del intendente de Lago Puelo, Dante Bowen, quien se manifestó en contra tanto de Milei como de Torres, Saba reconoció: “Es una figura fresca, renovada del espacio nacional y popular. Es un poco de aire fresco que aparezcan personas como Dante”.

Finalmente, destacó que Chubut Presente cuenta con múltiples referencias nacionales, pero con una mirada local: “Tenemos contactos con el espacio de Axel Kichillof, con Patria Grande que se referencia en Juan Grabois. Pero buscamos una estrategia propia. No queremos caer en errores del pasado de depender de bajadas de línea nacionales que no se ajustaban a la realidad de Chubut”.

El próximo encuentro del espacio será en Comodoro Rivadavia, previsto para el 17 o el 24 de mayo.