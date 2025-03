Yanina Latorre contó cómo sería la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas

En Sálvese quien pueda, la conductora compartió detalles de lo que le espera al futbolista.

Yanina Latorre contó en su programa Sálvese quien pueda cómo sería la revinculación que le espera a Mauro Icardi y a sus dos hijas pequeñas tras el polémico episodio vivido en el Chateau Libertador el pasado 14 de marzo.

La conductora explicó que, según lo que consultó con una abogada especialista en el tema, de ahora en más «a las chicas les espera el mismo tratamiento que si hubiese sido un padre que las golpeó”.

“Ahora, el Ministerio Tutelar agarra el caso. Las dos partes tienen que presentar psicólogas, que tienen que ser infanto-juveniles y especialistas en hechos jurídicos, que estén acostumbrados a todos estos sistemas de violencia”, continuó.

“Una vez que los presenta el Ministerio Tutelar a las psicólogas de las dos partes para las niñas, decide cuál es la mejor. Si los padres no se ponen de acuerdo, el Ministerio Tutelar elige un psicólogo. A partir de ahí, los chicos empiezan terapia. Y las psicólogas del Ministerio Tutelar van a empezar a tener entrevistas en el Ministerio, que es espantoso, es traumático. Nenas que tenían una vida feliz, que no estamos hablando de esas casas de violencia de género real, doméstica”, se lamentó.

Yanina se explayó aún más en su opinión sobre el tema y repudió el actuar de ambos padres ante cómo llevaron adelante su separación: “Estamos hablando de dos chicas felices, que vivieron en Europa, que la mamá y el papá, jugadores de fútbol exitosos, millonarios, se separaron. Y que la mamá y el papá están en un quilombo terrible y terminan siendo las rehenes. Para mí la violencia es de los dos hacia las niñas. Bueno, tienen que ir al Ministerio Tutelar a entrevistas. Por otro lado, tiene que ir Mauro, al Ministerio Tutelar a entrevistas. Después se los cita al padre con las hijas en esas entrevistas, y el Ministerio Tutelar, o sea, las psicólogas, van analizando cómo ven el vínculo”.

Por último, dio a conocer que con el procedimiento la Justicia busca comprobar que «las chicas no le tengan miedo al padre. Que no les cueste el acercamiento, que haya un diálogo y que manifiesten interés y ganas de estar con el papá».