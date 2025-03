Noche de kick boxing femenino con la 3° edición del Festival “Ayohuma, Mujeres de Acero”

Este sábado 15 de marzo en el Gimnasio Municipal N°1 de Comodoro Rivadavia, se realizará la 3° Edición del Festival de Kick Boxing femenino, denominado “Ayohuma, Mujeres de Acero”.

El evento, contará con protagonismo de peleadoras llegadas desde toda la provincia y la Patagonia, con tres combates profesionales como destacados.

Sábado de puro kick boxing femenino

En instalaciones del Centro de Información Pública de la ciudad petrolera, se realizó la presentación de la 3° edición del Festival de Kick Boxing Femenino “Ayohuma, Mujeres de Acero”, que se desarrollará este sábado 15 de marzo, desde las 18 horas en el Gimnasio Municipal Nº1.

La velada, que es organizada por CFC Producciones con el aval de WKC (World Kickboxing Council) y cuenta con el acompañamiento de Comodoro Deportes, tendrá combates amateur, pro-am y profesionales de Kickboxing y K1, protagonizados por las mejores exponentes de la región patagónica y el país.

El promotor de kick boxing Leandro Moreno aseguró que “vamos a tener grandes competidoras que la gente quiere ver, además de nuestras deportistas comodorenses que vienen creciendo y en desarrollo. La importancia de ellas en el deporte es muy importante, ganaron su espacio con profesionalismo, esfuerzo, dedicación desde el minuto cero y tienen su premio”.

La kickboxer Belén Cabrera agradeció a la organización por la invitación a dicha velada, y expresó: “llego preparada para pelear mañana y demostrar todo el trabajo que venimos haciendo con mi entrenador y todo mi equipo. Vengo a dar lo mejor, me preparé para ganar y espero dar un gran espectáculo”.

Kick Boxing Femenino – Festival “Ayohuma, Mujeres de Acero”

Cartelera – Sábado 15 , en Gimnasio Municipal 1 de Comodoro Rivadavia

Pro-Am

Candela Bahamonde (Gym Fight Club) vs. Sheila Barrios (812 Fight Club D.S)

Laura Olivera (Gym Fight Club) vs. Dafne Ayala (Team Samurai)

Valentina Rodríguez (Team Álvarez) vs. Priscila Mercau (Chino Team)

Agostina Brodersen (Gym Fight Club) vs. Yanina Toledo (Team Álvarez)

Leila Barrientos (Pierina Team) vs. Daniela Gajardo (Team Ares)

Profesional

Belén Cabrera (812 Fight Club D.S) vs. Erika Tello (Team Oliva)

Belén Cifuentes (Team Araneda) vs. Tatiana Espiasse (Kempo Contac)

Pierina Segura (Pierina Team) vs. Nair Loreiro (K.B Fin del Mundo)