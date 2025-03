Morena Rial acusó a Yanina Latorre de ser infiel: la contundente respuesta de la conductora

Morena Rial continúa su enfrentamiento con Yanina Latorre y ayer acusó a la rubia de serle infiel a su esposo Diego Latorre “desde hace varios años”. Sin pelos en la lengua, la conductora le contestó al final de su programa.

«Yanina le habría sido infiel a puntita desde hace varios años. Dejaba su camioneta estacionada en Jumbo Pilar y se cruzaba a otro auto donde la esperaba… Ampliaremos», escribió la hija de Jorge Rial en su Instagram, insinuando que luego revelaría el nombre de la persona.

Yanina optó por dedicarle unas breves palabras a la influencer en la sección “Fondo de olla”, durante el cierre de su programa.

Entre risas, la conductora se autodedicó el segmento: “Ayer tuve un gran día, fui tapa, me hice la linda, fotos, tengo propaganda propio… ¿Pero pueden creer que un día me duro el divisimo? No te podés pelear con Morena Rial”.

Y finalizó: “¡More! No tengo un amante, tengo diez. Camioneta no tengo, a Jumbo no voy, y cojo sin parar pero no salgo chorear con un bebé en brazos”.