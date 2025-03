Hincha de Chacarita acusado por Bullrich desmintió ser organizador de la marcha de los jubilados

Leandro Capriotti, miembro importante de una agrupación de socios de Chacarita, desmintió los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien lo acusó como uno de los organizadores de la marcha de los jubilados del último miércoles.

En diálogo con El Ascenso x 3 de Splendid AM 990, el simpatizante del “Funebrero” fue contundente al señalar que “no tuvo absolutamente nada que ver” con la manifestación que tuvo lugar en el Congreso y contó con la participación de barrabravas de varios equipos del fútbol argentino.

“Tuve que tranquilizar a la familia producto de las barbaridades que dijo la señora ministra de ‘inseguridad’ de la Nación. No convoqué a nadie, no participé de esa marcha. No soy la persona que están pasando por los medios de comunicación nacional”, comenzó Capriotti en referencia a la viral imagen que trascendió en redes sociales, donde se ve un hombre con la camiseta del rojinegro sosteniendo a una persona mayor que se encontraba en la marcha.

A su vez, Leandro -hijo de Armando Capriotti, histórico dirigente de Chacarita- está al frente de una organización llamada JUPE (Juventud Unida Peronista), que tiene injerencia en la zona de San Martín en la Provincia de Buenos Aires.

Ante esto, aprovechó su reconocimiento en la zona como figura pública para argumentar que la persona que Bullrich acusa de ser el organizador de la manifestación, no condice con su contextura física.

“Las personas que me conocen en San Martín, saben por mi actividad que soy una persona bastante reconocida allí. Cualquiera sabe que ese no soy yo”, dijo.

Y concluyó: “En una conferencia de prensa que estaba dando Patricia Bullrich sobre la tragedia en Bahía Blanca, un colega preguntó sobre la marcha y se expidió con mi nombre, acusándome de organizador de actos vandálicos”.