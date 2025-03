Madryn: Ya inscriben para las actividades de Semana Santa

La Municipalidad de Puerto Madryn abrió las inscripciones para participar en la XXI edición del tradicional Vía Crucis Submarino y en la Feria de Pescadores Artesanales, dos de los eventos más esperados de Semana Santa en la ciudad.

Vía Crucis Submarino

La XXI edición del Vía Crucis Submarino se llevará a cabo el viernes 18 de abril desde las 19 horas con partida desde la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Allí comenzará la procesión terrestre, a cargo de la comunidad religiosa de las distintas parroquias de la ciudad. Tras un recorrido céntrico, cerca de las 20:30 horas, se dará paso a las últimas estaciones que serán subacuáticas y en las que participarán buzos, nadadores, kayakistas y aficionados al stand up.

Como cada año, el Vía Crucis Submarino es organizado por la Municipalidad de Puerto Madryn, la Asociación de Operadoras de Buceo, la Diócesis de Rawson a través de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús y cuenta con la colaboración de Pinino Orri, Popey Goity y Ricardo Vera en la logística subacuática.

Buzos profesionales, nadadores de superficie con experiencia en pruebas de aguas abiertas, kayakistas y aficionados al stand up de la ciudad pueden inscribirse hasta el 3 de abril para participar de la etapa submarina. En los tres casos los cupos son limitados.

Los buzos deben contar con certificación de buceo nocturno y estar brevetados. Cada participante deberá contactar a alguna de las Operadoras de Buceo de la ciudad (el listado puede encontrarse en madryn.travel) que coordinarán cada uno de los grupos que se sumerja al Golfo Nuevo.

En el caso de los nadadores de superficie, kayakistas y stand up, podrán realizar las inscripciones correspondientes completando los formularios en la página www.madryn.gob.ar.

También, participará el Coro Municipal en el cierre del Vía Crucis y la comunidad de la iglesia céntrica que realizará una colecta solidaria para Cáritas Puerto Madryn. Compartirán un mate cocido y torta fritas, colaboración que se lleva a cabo a partir de la participación de AHRCOBA.

Feria de Pescadores Artesanales

La XXI edición de la Feria de Pescadores Artesanales se realizará del 16 al 19 de abril en el Playón Recreativo del Muelle Piedra Buena de 10 a 00 horas.

De acuerdo a la Resolución Nº 333/25, se convoca a productores que deseen acceder a la explotación de 12 vehículos gastronómicos con expendio de comida, 2 vehículos gastronómicos con expendio de bebida para el paseo gastronómico, 16 espacios para pescadores artesanales y 6 espacios para productores gastronómicos para el sector de carpa, teniendo prioridad en la elección final la comisión organizadora los asociados a la Asociación de Pescadores Artesanales Puerto Madryn.

La convocatoria estará vigente hasta el jueves 3 de abril. Las personas interesadas deberán descargar los formularios publicados en www.madryn.gob.ar y presentarlos en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Puerto Madryn con la documentación requerida de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas.

Es importante destacar que los participantes deberán cumplir con los horarios de vigencia de la feria (10 a 00 horas), especialmente en los momentos del almuerzo y cena.